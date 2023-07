Grupa Lagardere Travel Retail, która zarządza w Polsce siecią prawie 1 tys. sklepów, chce otworzyć w ciągu trzech lat ok. 150-200 lokali. Liczy, że ten rok będzie udany, choć drugie półrocze może być słabsze niż pierwsze, a wyzwaniem jest słabszy konsument – poinformował PAP Biznes Dariusz Sinkiewicz, dyrektor zarządzający w Lagardere Travel Retail w Polsce.

Lagardere Travel Retail chce osiągnąć wzrost o 20 proc. /fot. za galeriaecho.pl

W planach wzrost sieci o 20 proc.

Nasz plan na trzy lata wskazuje, że otworzymy ok. 150-200 lokali wszystkich marek, co by dało ok. 20 proc. wzrost sieci. To racjonalny wzrost, nie finansowany zewnętrznie, a własnymi środkami. Chcemy się rozwijać organicznie, ale w miarę szybkim tempie. To nie oznacza, że z góry wykluczamy przejęcia, ale ciężko o cele akwizycji np. w segmencie podróży, gdzie mamy bardzo silną pozycję. Poza tym obszarem mogłaby nas zainteresować jedynie sieć, która dawałaby nam konkretne synergie. To dzisiaj trudne do spełnienia kryterium, ale temat jest otwarty – powiedział PAP Biznes Dariusz Sinkiewicz, dyrektor zarządzający ds. handlowych i innowacji w Lagardere Travel Retail w Polsce

Grupa Lagardere Travel Retail działa w Polsce od ponad 25 lat i do tego roku rozwijała się organicznie. W ramach trzech dywizji biznesowych: Duty Free & Fashion, Foodservice i Travel Essentials prowadzi prawie 1000 sklepów. Spora część biznesu w kraju jest poza obszarem travel, np. w centrach handlowych, szpitalach, przy ulicach itd.

Wśród prowadzonych przez grupę sieci są m.in. Inmedio, So Coffee, Relay, Aelia, 1Minute.

Szeroka gama marek

Nasza siłą jest szeroki wachlarz brandów, w samej Polsce działamy pod ponad 40 markami. Wierzymy, że tym się różnimy od innych sieci handlowych, że kreatywnie tworzymy rozwiązania biznesowe, szyjemy je na miarę. Mamy silny background lotniskowy i on z natury rzeczy wymagał od nas zagospodarowywania małych rynków na wysokim poziomie. Nie mamy ambicji, by być największą siecią detaliczną, bo jest to w kontrze do naszej strategii obecności w obszarze travel. Chcemy za to być liderem w Polsce w detalu pod względem jakości – powiedział Sinkiewicz.

Dodaje, że firma będzie się rozwijać zarówno w segmencie travel, jak i non-travel. W obszarze travel chce zachować pozycję lidera, natomiast główny wzrost liczby POS będzie realizowany w non-travel, w lokalizacjach z wysokim ruchem. Stawia na rozwój omnikanałowy, a tym samym dalszy wzrost e-commerce.

Największa grupa kawiarniana w Polsce

Po przejęciu masterfranczyzy Costa Coffee grupa ma największą sieć kawiarnianą w Polsce.

Mamy blisko 200 punktów, z czego ponad 120 to Costa Coffee. Będziemy otwierać po kilkanaście lokali Costy rocznie. Jednocześnie będziemy rozwijać sieć So Coffee, dla której mamy odrębną strategię - powiedział dyrektor.

Firma stawia też na rozwój konceptu 1Minute Smacznego!, zdominowanego przez jedzenie na wynos.

Rebranding przeszło już 11 punktów działających dotychczas pod szyldem 1Minute, a nowe sklepy otwierane są tylko w nowym formacie. Razem funkcjonuje już 21 1Minute Smacznego! i jesteśmy bardzo zadowoleni z ich wyników. Będziemy się także koncentrować na markach Relay i Aelia, ponadto planujemy zmiany w Inmedio, który prawdopodobnie stanie się hybrydą konceptu saloniku prasowego z konceptem kawiarni lub sklepu convenience – powiedział Sinkiewicz.

Wejście w e-commerce i 100 proc. wzrosty

Dwa lata temu grupa otworzyła sklep internetowy aelia. pl, który – jak poinformował dyrektor - od końca zeszłego roku jest rentowny. Co roku firma notuje w nim wysokie, blisko 100-proc. wzrosty sprzedaży. Chce się rozwijać w tym obszarze. Obecnie firma jest skoncentrowana na perfumach i kosmetykach, ale planuje wprowadzić do oferty e-commerce również dodatkowe kategorie.

Grupa liczy, że ten rok będzie dla niej dobry mimo inflacyjnego otoczenia.

W trakcie pandemii Covid mieliśmy ciężki okres, bo właściwie wszystkie segmenty rynku, w których działamy, były mocno dotknięte przez obostrzenia. 2022 rok był już jednak bardzo dobry, lepszy wynikowo niż 2019 r., a ten rok jest jeszcze lepszy. Mimo niesprzyjających czynników zewnętrznych: wysokiej inflacji, kryzysu energetycznego radzimy sobie dobrze. Mieliśmy udaną pierwszą połowę roku i liczymy, że cały rok będzie dobry m.in. dzięki dużo wyższemu od oczekiwań ruchowi lotniczemu – powiedział Dariusz Sinkiewicz.

Jego zdaniem rynek wygląda zaskakująco dobrze pod względem ruchu pasażerskiego na lotniskach. Wyniki w Polsce, ale i na świecie są wyższe od prognoz IATA, zakładających, że dopiero w 2024 roku dojdziemy do poziomów z 2019 roku. Tymczasem patrząc na średnią z różnych rynków już teraz ruch jest wyższy niż w przedpandemicznym 2019 roku. Na kolei poziom przepływów pasażerów też już przekroczył wyniki z 2019 roku. Jedynym słabszym segmentem w travel jest metro, co prawdopodobnie wynika ze zmian strukturalnych i szerszej skali pracy zdalnej.

Jak wskazał, mozaika ruchu zmieniła się diametralnie. Ruch biznesowy nie wrócił do poziomów sprzed pandemii, wystrzelił z kolei ruch turystyczny, z krótkim załamaniem po zaognieniu wojny w Ukrainie.

Zakładamy, że druga połowa tego roku będzie słabsza pod względem sprzedaży i rentowności niż pierwsze półrocze, ze względu na presję kosztową – powiedział Sinkiewicz.

We wszystkich segmentach widać spadek wolumenu

Wartościowo koszyk jest większy niż przed pandemią, ale wolumen w perfumach, kosmetykach, alkoholu, w zasadzie we wszystkich kategoriach poza tobacco idzie w dół. Klienci kupują mniej, szukają tańszych zamienników, promocji, rabatów. Oszczędzają na wydatkach non-food, ale mimo wszystko nie rezygnują z jedzenia poza domem – powiedział dyrektor.

Jego zdaniem nie ma już miejsca na podwyżki cen dla klientów.

Zaznacza, iż widać wyraźnie, że rozporządzalny dochód konsumenta nie ma już na to przestrzeni. Obserwuje to coraz mocniej z miesiąca na miesiąc. W ubiegłym roku w otoczeniu inflacyjnym cały handel podwyższał ceny, amortyzując wzrost kosztów, ale i przewidując dalsze podwyżki w przyszłości. To czasowo dawało dodatkowe marże. W tym roku branża musi je oddać, bo nie ma już możliwości przeniesienia wzrostów kosztów na konsumenta. Ceny czynszów wzrosły, firma podniosła wynagrodzenia pracowników, ale nie zwiększyła przez to marż.

Jak poinformował, firma prowadzi działania poprawiające efektywność. Ograniczyła m.in. wydatki na energię po wprowadzeniu audytów, wymianie agregatów itd.

Każdy kryzys to szansa dla silnych

Każdy kryzys to szansa dla silnych podmiotów, nie tylko finansowo, ale i intelektualnie. Zmusza do wysiłku i prac nad efektywnością, wprowadzania rozwiązań technologicznych. Ten szok wyjdzie branży na dobre, choć zagrożeniem jest element cenowy. Trzeba dużo większą wagę przywiązywać do oferty promocyjnej, do rozwoju marek własnych. Długoterminowe perspektywy dla branży są dobre - powiedział dyrektor zarządzający ds. handlowych i innowacji w Lagardere Travel Retail w Polsce.

