Na lato marka SPAR proponuje szeroki wybór przekąsek na plażę, spacer i do pracy. W ofercie zarówno produkty słone, jak i słodkie, a także bakalie.

Nowe mięsne przekąski zaproponowane przez sieć holenderskich marketów /Fot. Spar

Spar ma w ofercie 10 nowych przekąsek mięsnych, w tym salamitki, kabanosy, chipsy salami czy parówki. Konsumenci, którzy wolą przegryźć coś słodkiego, mogą sięgnąć po poduszki, czyli zbożowe płatki wypełnione kremem czekoladowym lub waniliowym.

„Od dłuższego czasu rozwijamy naszą markę własną i wprowadzamy do oferty wyjątkowo atrakcyjne produkty. Chcemy, aby SPAR kojarzył się z bardzo dobrą jakością w przystępnych cenach. Smaczne przekąski na podróż czy wycieczkę, dania gotowe Fresh to go – pozwolą naszym klientom oszczędzić cenny czas i wykorzystać go na swoje ulubione aktywności” – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.

Przed startem wakacji SPAR wprowadził do swoich punktów sprzedaży także napoje stworzone na bazie wody źródlanej, soki, musy w tubkach oraz lemoniady wyprodukowane pod nowym szyldem Fresh to go. W ofercie pojawiła się także premierowa linia lodów i sorbetów pod marką własną, która można zakupić w różnych wariantach objętościowych: 1 litr, 900 lub 500 ml.

W sezonie letnim sporym zainteresowaniem konsumentów cieszą się również produkty, które można wykorzystać w trakcie grillowania. W ofercie sklepów Spar znaleźć można m.in. brykiet drzewny wyprodukowany z akacji i eukaliptusa oraz folie aluminiowe, tacki, talerze jednorazowe, kubeczki oraz serwetki.







Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl