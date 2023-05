Handel

Legendarna sieć handlowa chce przyciągnąć młodych. Stawia na nowe technologie

Platforma logistyczna oferująca szybkie dostawy Stuart wspiera sieć sklepów Społem w Szczecinie, gwarantując szybkie, cyfrowo zarządzane dostawy miejskie. W ramach współpracy niezależna flota kurierów zrealizowała do tej pory prawie 2 tysiące zamówień, przyczyniając się do wzrostu wartości koszyka zakupowego o ok. 10 proc.

Sieć Społem chce przyciągnąć młode pokolenie. fot. shutterstock