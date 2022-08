Legia będzie walczyć z marnowaniem żywności. "Dążymy do wyniku 1:1"

Autor: oprac. JS

Data: 02-08-2022, 12:53

Legia Warszawa rozpoczyna współpracę z Too Good To Go i tym samym aktywnie przyłącza się do walki z marnowaniem żywności. Użytkownicy aplikacji po wydarzeniach organizowanych na stadionie będą mogli upolować paczki-niespodzianki.

Legia będzie walczyć z marnowaniem żywności. fot. PAP

Legia będzie walczyć z marnowaniem żywności

Pod koniec lipca Legia Warszawa zorganizowała pierwszą „dogrywkę” po spotkaniu z Zagłębiem Lubin. Mowa o jedzeniu, które tego dnia nie zostało sprzedane w trakcie meczu. Od teraz wszystkie posiłki dostępne na trybunach, takie jak hot–dogi, burgery, zapiekanki czy kiełbaski trafią po zakończeniu wydarzeń organizowanych na stadionie do aplikacji Too Good To Go. Użytkownicy będą mogli nabyć paczki–niespodzianki za 1/3 ceny.

Legia Warszawa gra z Too Good To Go

Wraz z Legią Warszawa gramy do jednej bramki. Tu każdy jest zwycięzcą, a przede wszystkim planeta. To współpraca, w której dążymy do remisu i osiągnięcia wyniku 1:1, bowiem chcemy, aby całe jedzenie przygotowane dla kibiców zostało skonsumowane. Wyrzucanie dobrego jedzenia do kosza to strzał do własnej bramki, a w Too Good To Go nie lubimy „samobójów” – mówi Anna Kurnatowska, Country Managerka Too Good To Go.

Legia chce troszczyć się o kulturę konsumowania żywności

Legia Warszawa wielokrotnie dawała przykład organizacji służącej celom społecznym i ekologicznym. Cieszymy się, że razem z posiadającym duże doświadczenie i działającym na międzynarodową skalę partnerem będziemy wspierać walkę ze zmianami klimatu i wspólnie troszczyć się o kulturę konsumowania żywności. Jako sympatycy Legii mamy ogromny potencjał. Dbajmy i promujmy dobre praktyki. Marnujemy za dużo dobrej żywności, zróbmy wszystko, aby dać przykład innym - mówi wiceprezes zarządzający Legii Warszawa Marcin Herra.

W skali roku marnujemy w Polsce około 5 milionów ton żywności, które mają ogromny wpływ na zmiany klimatu. Partnerstwo Legii Warszawa z Too Good To Go to kolejny krok na rzecz działań związanych z ochroną planety. Każda uratowana paczka-niespodzianka to ekwiwalent 2,5 kg niezmarnowanej emisji CO2e.