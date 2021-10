Lego otwiera trzeci sklep w Polsce

Lego ogłosiło otwarcie kolejnej placówki. Trzeci sklep ruszył 28 października we wrocławskim centrum handlowym Wroclavia.

Data: 28-10-2021, 16:54

Lego. Wystrój nowego sklepu zdobi osiem panoram polskich miast wykonanych w mikroskali z klocków Lego. fot. mat. pras.

Wystrój sklepu zdobi osiem panoram polskich miast wykonanych w mikroskali z klocków LEGO.

- Pomimo szybkiego rozwoju handlu elektronicznego, Grupa LEGO inwestuje w sprzedaż detaliczną. Otwarcie trzeciego, własnego sklepu LEGO w Polsce, tym razem we Wrocławiu, pozwoli marce jeszcze bardziej zbliżyć się do swoich fanów z tego regionu - mówi Justyna Ciępka, General Manager LEGO na Polskę i kraje Bałtyckie. - Nowy sklep we Wrocławiu powstanie zgodnie z nową aranżacją, która łączy unikalne doświadczenia cyfrowe i fizyczne, wprowadzoną na początku tego roku do naszych sklepów na całym świecie – dodaje Ciępka.

LEGO otworzyło trzeci sklep. Promocje dla klientów

Z okazji otwarcia marka przygotowała specjalną promocję: przez pierwsze 3 dni funkcjonowania sklepu, do każdego zakupu powyżej 330 złotych klienci otrzymają gratis figurkę Pracownika Sklepu z personalizowaną płytką "LEGO Store Wrocław 2021".

Grupa LEGO kontynuuje rozbudowę swojej globalnej sieci detalicznej, otwierając ponad 60 nowych sklepów pod marką LEGO w pierwszej połowie 2021 roku, z czego ponad 40 w Chinach. Dzięki temu, całkowita liczba sklepów detalicznych LEGO zbliża się do 740, z czego 291 znajduje się w Chinach.