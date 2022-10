Ministerstwo Zdrowia informuje, że umożliwiające reglamentację leków przepisy są obecnie "przedmiotem debaty Komitetu Stałego Rady Ministrów" – podał w środę dziennik "Rzeczpospolita".

Leki będą reglamentowane? fot. unsplash

Które leki mogą być reglamentowane?

"Rzeczpospolita" wskazuje na przykłady produktów leczniczych, z których zakupem pacjenci mieli lub mają trudności: Ozempic i Victoza stosowane w cukrzycy typu II oraz Oxy-Contin i Accordeon - silne, przeciwbólowe leki opioidowe, wykorzystywane m.in. u chorych na raka. "Jednym z pomysłów resortu zdrowia na rozwiązanie problemu jest wprowadzenie reglamentacji" - czytamy.

"Rz" przypomina, że interpelację poselską w ich sprawie skierowała do Ministerstwa Zdrowia grupa posłów koalicyjnego Klubu Poselskiego Lewicy. Posłowie wskazywali, że jedną z przyczyn braku na rynku obu preparatów może być to, że trafiają one do osób, które traktują je jak lek na odchudzanie. Parlamentarzyści pytali MZ o możliwość wprowadzenia ograniczeń, dzięki którym leki te mogłyby być sprzedawane wyłącznie diabetykom.

Jak podaje dziennik, resort zdrowia odpowiada, że w tej chwili nie ma takiej możliwości, jednak "aktualnie trwają prace w zakresie stworzenia przepisów prawa dotyczących reglamentacji produktów leczniczych na polskim rynku, stosowanych nie tylko w czasie epidemii i w chorobach zakaźnych". "Przepisy te są przedmiotem debaty Komitetu Stałego Rady Ministrów" - dodaje resort. "Mają ograniczyć maksymalną ilość produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, możliwą do wydawania pacjentowi w określonym czasie lub w określonym wskazaniu" - wyjaśnia MZ.

Dostępność leków w aptekach

Posłowie Lewicy w ostatnich dniach interweniowali również w MZ w sprawie leków przeciwbólowych.

"Sygnały o problemach z dostępnością leków spływają do MZ już od dawna. Kilka dni temu informowaliśmy m.in. o piśmie, jakie w tej sprawie wystosowała Naczelna Izba Aptekarska. "Ważnym aspektem sytuacji związanej z brakami leków jest duża dynamika zmian. Prognozowanie dalszego kierunku trendu jest więc trudne" - informuje serwis Gdziepolek" - czytamy.

