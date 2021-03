Lepsza oferta dostawców FMCG dla małych sklepów. Dzięki pandemii

Z badania wynika, że wyrzeczenia konsumentów związane z epidemią swoimi produktami słabo jednak osładzali producenci ciastek, pralin i czekolady, choć zdarzały się pozytywne wyjątki.Jeśli chodzi o największych dostawców musztardy, dżemów oraz soków i napojów niegazowanych - ich uśredniona oferta cenowa i asortymentowa wyglądała gorzej niż przed epidemią.

– Większość polskich konsumentów chodzi na zakupy w różnych sieciach i kanałach sprzedaży. Dlatego ważne jest, żeby oferta sklepów niezależnych była porównywalna z dyskontami i centralnie zarządzanymi supermarketami – mówi Dominik Kasperek, Dyrektor Działu Zakupów Centralnych Grupy Eurocash.

Analizy zostały przeprowadzone na podstawie posiadanych danych agencji Nielsen za okres styczeń – grudzień 2020. Wynika z nich, że w badanym okresie wielu producentów zwiększało swoją sprzedaż przez sklepy niezależne. Na przykład na rynku konserw rybnych dotyczy to firmy Łosoś, śmietany – Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej „Jogo” i masła – Mlekpol. Sklepy osiedlowe miały znaczący udział w dystrybucji i wzroście sprzedaży napojów gazowanych Pepsico (7 Up, Mirinda, Mountain Dew, Pepsi, Slice, Schweppes). Podobnie było z pralinami z Lotte Wedel oraz z warzywami konserwowymi Rolnik, Dawtona i Urbanek. W sklepach lokalnych bardzo dobrze sprzedawały się też produkty higieny kobiecej, środki do prania i pasty do zębów Procter & Gamble.

Zdarza się, że handel niezależny sprzyja nawet tym producentom, których oferta – jak wynika z analizy – wcale nie jest najatrakcyjniejsza cenowo lub asortymentowo. Dotyczyło to np. koncernu Danone, który w sklepach lokalnych zrealizował istotną część wzrostów sprzedaży swoich jogurtów i serków homogenizowanych. Tak samo było też z płatkami śniadaniowymi Nestlé, sosami i majonezami Winiary, margarynami Upfield (Delma, Flora, Kasia, Rama) oraz kawami Jacobs Douwe Egberts.

Dla niektórych producentów sklepy lokalne były w 2020 roku tak ważnym kanałem sprzedaży, że ich oferta cenowa była tam lepsza niż w dyskontach lub supermarketach. Przykładem może być producent dżemów Angel Camacho (Fragata, La Vieja, Mirella, Owacja, Stovit), Lumiko – producent margaryn, Spółdzielnia Mleczarska Gostyń – dostawca masła oraz Melvit i Kros – producenci ryżów. Równie atrakcyjna była oferta serków homogenizowanych Lactalis i Średzkiej Spółdzielni Mleczarskiej „Jana”, śmietany ze Spółdzielni Mleczarskiej Gostyń i Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej „Jogo”, warzyw konserwowych z Charsznickich Pól Natury oraz konserw mięsnych od Stek-Rol (Evrameat).