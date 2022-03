Leroy Merlin i Auchan. Kim są ich właściciele? Od Adolfa Leroy do rodziny Mulliez

Za francuskimi sieciami handlowymi, które nie chciały (Decathlon) lub nadal nie chcą opuścić rosyjskiego rynku, stoi Stowarzyszenie Rodziny Mulliez (AFM). Spółka weszła do historii jako jedna z nielicznych, które sfinansowały bombardowanie swoich własnych sklepów.

Auchan jest jednym z niewielu sklepów, które nie wycofały się z Rosji i nie zamierzają tego robić/ fot. Shutterstock

W 1921 r. Adolf Leroy otworzył we Francji pierwszy sklep, który miał wykorzystać „nadwyżki” zostawione po wojnie przez Aliantów i działał jako demobil - odsprzedawał sprzęt wojskowy cywilom. Sklep nazywał się Stock Americain. Można w nim było kupić sprzęt pozostawiony po wojnie przez amerykańską armię.

Leroy Merlin - skąd wzięła się nazwa?

Po dwóch latach firmę przekazał synowi – Adolfowi juniorowi. Ten ożenił się z Różą Merlin. Od nazwisk tej pary powstała nowa nazwa sklepów.

Po drugiej wojnie światowej, w czasie której niektóre sklepy zostały doszczętnie zniszczone, interesy zaczęły iść świetnie. Mieszkańcy Francji potrzebowali materiałów i sprzętu, dzięki któremu mogli remontować i na nowo urządzać swoje domy zniszczone w trakcie wojny. Odżyła także uciemiężona ogólnoświatowym konfliktem gospodarka.

Rodzina Mulliez przejmuje biznes

W 1979 roku rodzina Mulliez kupiła 50 proc. udziałów w 30 sklepach Leroy Merlin, a potem kolejne 50 i rozkręciła biznes na światową skalę. W połowie lat 90. sklepy Leroy Merlin trafiły do Polski i do Rosji. Ale Leroy Merlin to tylko część biznesu większej grupy Adeo, która zarządzana jest przez AFM, rodzinną firmę należącą do jednego z najbogatszych francuskich klanów.

W 2020 roku Grupa Adeo pisze o swoich ambicjach tak: „Cel jest jasny: zostać firmą o pozytywnym wpływie na wszystkich płaszczyznach: ekonomicznej, społecznej i biznesowej”. Realizując swoje cele Adeo nie wycofało swoich biznesów z Rosji mimo wojny, która jest skutkiem agresji Putina na Ukrainę. Co więcej sklepy należące do grupy zapowiedziały swoim kontrahentom, że zamierzają wzbogacić asortyment i usługi na rosyjskim rynku.

O tę decyzje pytałam dyrektora ds. komunikacji Auchan we francuskiej centrali, Antoine'a Pernoda, jednak na żadnego z wysłanych maili nie otrzymałam odpowiedzi od tygodnia.

Adeo handluje w Rosji, Rosja ostrzelała ich sklep

W nocy z 20 na 21 marca podczas ostrzału Kijowa spłonęła większość centrum handlowego w dzielnicy Padół. W obiekcie znajdował się także sklep Leroy Merlin, który został w tym ataku doszczętnie zniszczony. Według danych agencji Ukrinform, zginęło co najmniej 8 pracowników. Tym samym grupa Adeo wspierając finansowo Rosję wsparła atak na własny sklep i swoich pracowników. Co więcej – centrala Leroy Merlin odcięła ukraińską filię od komunikacji korporacyjnej i jakiejkolwiek pomocy, której pracownicy znajdujący się na terenie objętym wojną mogliby potrzebować.

„Cel jest jasny: zostać firmą o pozytywnym wpływie na wszystkich płaszczyznach: ekonomicznej, społecznej i biznesowej” - to hasło do tej pory znajduje się na stronie korporacyjnej Adeo. Sklepy w Rosji nadal się rozwijają. I rekrutują pracowników - jak np. Leroy Merlin.

Leroy Merlin w Rosji rekrutuje

Mimo trwającej wojny, inflacji, braku towarów w sklepach, trwa rekrutacja do miast znajdujących się niemal w całym kraju. Podczas gdy pisałam ten tekst znalazłam ok. tysiąca aktywnych ogłoszeń. Trwa rekrutacja w takich miastach jak Kaliningrad, gdzie aktualnie znajduje się 6 wakatów, Irkuck – 15 wakatów, Kazań – 18, Czelabińsk – 13, Samara – 20, Moskwa i okolice – 595.

Finalnie, pod naporem krytyki sieć Leroy Merlin ogłosiła 24 marca, że wstrzymuje swoje inwestycje w Rosji. Nie wiadomo jednak dokładnie, jak dalej funkcjonować będą sklepy i o jakie konkretnie inwestycje chodzi.

Do grupy Adeo i rodziny Mulliez należą także inne sieci handlowe, które również nie zamierzają wycofywać się z Rosji. Są to m.in.:

