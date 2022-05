Leroy Merlin: klienci odchodzą, jest reklama. TVP, Polsat i TVN zarobili najwięcej

Od kiedy wiadomość o pozostaniu sieci Leroy Merlin i twardym wsparciu rosyjskiej gospodarki obiegła sieć Leroy Merlin zaczął kampanię reklamową w polskich mediach. Wydał dwa razy więcej na reklamę w TVP i 1,5 raza więcej w Polsacie.

Data: 31-05-2022, 14:34

Leroy Merlin płaci za reklamy odbudowujące wizrunek sieci/ fot. Shutterstock

Leroy Merlin podpadł klientom. To kosztuje. Jednak zamiast zwinąć swoje podwoje z Rosji, oczyścić wizerunek i przestać sprzedawać rosyjskie przedmioty w polskich sklepach, sieć postanowiła… reklamować się.

Leroy Merlin płaci za reklamy

Nie mamy danych dotyczących wszystkich mediów, jednak dzięki życzliwości SAR, Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej, dotarły do nas dane dotyczące reklam telewizyjnych Leroy Merlin. Wynika z nich, że odkąd sieć zaczęła mieć negatywny wizerunek i klienci zorientowali się, że współpracuje z Rosją i nie zamierza przestać, sieć nagle zaczęła inwestować w reklamy.

Z anonimowego źródła zbliżonego do zarządu polskiej spółki wiemy, że sieć zaliczyła spadek obrotów o ok. 20 proc. Zamiast wycofać się z Rosji postanowiła rozpocząć kampanię reklamową, która ma przekonać Polaków do dalszych zakupów.

Reklamy Leroy Merlin w tv

Jak wynika z danych SAR, wzrost rok do roku dla okresu 10.03-17.05 wskazuje, że Leroy Merlin za reklamy w TVP1 rdr zapłacił 204.71% więcej. TVP2 z kolei zgarnęło o 201.18% więcej. Reklamy w Polsacie droższe były o 155.67%. TVN zarobił więcej o 95.69%.

Przedstawiciele Ogólnopolskiego Bojkotu Leroy Merlin pytają jednie: czy jest to moralne? Czy moralne jest walczenie z Rosją, komentowanie tego w TVP, TVN, Polsacie, a jednocześnie branie pieniędzy od formy, która ewidentnie chce robić biznes w Moskwie.

Jestem bardzo wdzięczny firmie ESP Data Solutions Polska i panu Leszkowi Snarskiemu osobiście za udostępnienie nam tych danych zupełnie darmowo. Zrobił to uważając, że Polacy mają prawo do informacji. Ja też tak uważam Dominik Gąsiorowski

- Ten wzrost liczby reklam jest szczególnie wredny biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie trzy stacje nie wyemitowały ŻADNEJ informacji o protestach. Czyli z jednej strony brały pieniądze od reklamodawcy który widnieje na tzw. „Liście Hańby”, z drugiej cenzurowały swój przekaz nie pokazując protestów o których było głośno w innych mediach - mówi pan Dominik.

Media o Leroy Merlin w Polsce

- My ze swojej strony zostaliśmy dostrzeżeni przez telewizję NEWS 24, która zrobiła z nami wywiad i pojawiła się na podpisaniu wniosku Global Compact, odwiedziła nas też telewizja japońska. Ale przede wszystkim pisały o nas media papierowe. Gazeta Wyborcza publikowała czasami trzy materiały dziennie na tematy okołobojkotowe, bo naprawdę dużo się działo. Protesty w różnych miastach były relacjonowane przed dodatki regionalne tej samej gazety - dodaje.

- Regularnie pisał o nas portal „Wirtualnemedia” i np. „Portal Spożywczy” z racji tego, że dotykamy tematu branżowego - podkreśla aktywista.

Kiedy napisaliśmy o działaniach Leroy Merlin, napisała także o nich agencja AP. Media na całym świecie mogły dowiedzieć się, co dzieje się w sklepach sieci.