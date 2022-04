Leroy Merlin w 2020 zapłacił w Rosji trzy razy więcej podatku niż przez 9 lat w Polsce

Niektóre firmy, które wciąż są obecne w Rosji w ciągu jednego roku odprowadzają do rosyjskiego budżetu znacznie większe daniny, niż w ciągu 9 lat w Polsce.

Leroy Merlin w samym roku 2020 zapłacił w Rosji prawie trzy razy tyle podatku co przez 9 lat w Polsce. fot. PAP/EPA

Dlaczego nie wszystkie firmy opuściły Rosję?



Bestialska i nieuzasadniona rosyjska inwazja na Ukrainę doprowadziła do powszechnego ostracyzmu i bojkotów konsumenckich. Szeroki zakres sankcji spowodował, że niektóre firmy miały ograniczony wybór co do pozostania w Rosji. Przedsiębiorstwa działające w bankowości, energetyce czy branży high-tech musiały podporządkować się decyzjom nakazującym natychmiastowe zaprzestanie wymiany handlowej. Wybór miały zaś firmy z obszaru handlu detalicznego i produkcji. Większość z nich podjęła nieprzymuszoną – i zdaniem ZPP jedyną słuszną decyzję – o opuszczeniu tego kraju. Jednak nie wszystkie.

ZPP zdecydowało się przyjrzeć przedsiębiorstwom, które podjęły decyzję o pozostaniu w Rosji. Kontynuując cykl publikacji dotyczących tego, w jaki sposób rozliczają się niektóre międzynarodowe korporacje, ZPP zwrócił uwagę na podmioty, które podjęły decyzję o dalszym prowadzeniu działalności w Federacji Rosyjskiej. W toku analizy okazało się, że znaczna część z tych podmiotów płaci w Polsce marginalny podatek dochodowy – w wielu przypadkach, w stosunku do ich przychodów i skali działalności, wielokrotnie mniejszy niż w Rosji.

Które firmy płacą w Polsce mniejsze podatki niż w Rosji?

– Firmy lubią chwalić się swoją społeczną odpowiedzialnością, jednak realną wartość tych deklaracji poznajemy w chwilach próby, gdy trzeba wykazać się podstawową przyzwoitością – twierdzi Jakub Bińkowski, członek zarządu i dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji ZPP.

– Utrzymywanie decyzji o kontynuowaniu działalności w Rosji zasila budżet agresora i generuje fundusze na działania wojenne. Jest to trudne do zrozumienia tym bardziej, że prowadzenie biznesu w tym kraju wiąże się teraz z gigantycznym ryzykiem, a siła nabywcza rosyjskich konsumentów konsekwentnie spada. Nie dziwi nas szczególnie, że ci, którzy mimo to zdecydowali się dalej działać w tym kraju, płacą w Polsce wręcz symboliczny CIT. To jednak dodatkowy powód, dla którego potrzebna jest pilna reforma systemu podatkowego. Zwłaszcza, że te same podmioty wpłacają znacznie wyższe sumy do rosyjskiego budżetu – dodaje Jakub Bińkowski.

Przygotowana przez ZPP analiza wskazuje na intrygującą zależność, wedle której podmioty, które zdecydowały się na dalszą działalność na rynku rosyjskim, na terenie Polski płacą generalnie marginalne wartości podatku CIT.

Podmioty dalej obecne na rosyjskim rynku. Zestawienie przychodów do zapłaconegow Polsce podatku CIT w latach 2012-2020 (w PLN) źródło: raport ZPP

Jak wskazuje opracowane wyliczenie, żaden z podmiotów nie płaci w Polsce podatku CIT przekraczającego choćby 1% osiąganych przychodów. Przy wielomiliardowych obrotach, niektóre ze spółek płacą zaledwie kilka milionów złotych podatku korporacyjnego. W ocenie ZPP pokazuje to, jak nieskuteczny jest polski system podatkowy, w szczególności w obszarze podatku płaconego przez spółki kapitałowe.

Podobna zależność jest widoczna w poniższym zestawieniu zawierających podmioty które co prawda zdecydowały się na wstrzymanie nowych inwestycji, lecz w dalszym ciągu prowadzą podstawową działalność biznesową na terenie Federacji.

Kto sponsoruje Putina?

Przedstawione w raporcie informacje są jednak także przypomnieniem, w jakiej skali firmy pozostające na rynku rosyjskim kontrybuują do budżetu tego państwa, m.in. płacąc korporacyjny podatek dochodowy. Tym samym stają się one sponsorami reżimu Władimira Putina, a pośrednio także prowadzonych w tej chwili działań wojennych.

Abstrahując od aktualnego kontekstu zjawisko to po raz kolejny pokazuje, jak nieskuteczny jest polski system podatkowy, w szczególności w obszarze podatku płaconego przez spółki kapitałowe. Wielokrotnie podnosiliśmy tezę, że podatek CIT jest de facto dobrowolny, gdyż jest płacony tylko przez te podmioty, które nie stosują optymalizacji podatkowych.

Ile podatków w Polsce płacą firmy, które zostały w Rosji?

Wśród przytoczonych w raporcie firm znajdują się m.in. Makro Cash&Carry, Auchan, Astrazeneca Pharma, Decathlon, Leroy Merlin, ale też Rockwool, Bonduelle, Total Polska (Grupa Totalenergies), Glaxosmithkline Pharmaceuticals oraz Schneider Electric. Okazuje się, że firmy te nie tylko podjęły decyzję o pozostaniu w Rosji, ale również systematycznie płacą podatek CIT w wysokości ułamka procenta przychodu.

– W naszej analizie poszliśmy o krok dalej i sprawdziliśmy jak wygląda praktyka podatkowa tych samych spółek na terenie Federacji Rosyjskiej – mówi Kamila Sotomska, zastępczyni dyrektora Departamentu Prawa i Legislacji ZPP.

Grający na czas, czyli podmioty powstrzymujące się od nowych inwestycji, ale dalejprowadzące biznes w Rosji. Zestawienie przychodów do zapłaconego w Polscepodatku CIT w latach 2012-2020 (w PLN)

Dlaczego firmy płacą większe podatki w Rosji niż w Polsce?

– Logika wskazywałaby, że te same podmioty, które nie płacą podatku CIT w Polsce, nie będą płacić go w Rosji w celu uzyskania jak największego globalnego zysku. Otóż nie. Przykładowo, Leroy Merlin w samym roku 2020 zapłacił w Rosji prawie trzy razy tyle podatku co przez 9 lat w Polsce. Auchan do rosyjskiego budżetu odprowadził w roku 2020 pięć razy większą kwotę niż do polskiego fiskusa w latach 2012-2021 – podkreśla.

Niektóre z przytoczonych podmiotów w ciągu jednego roku odprowadzają do rosyjskiego budżetu znacznie większe daniny, niż w ciągu 9 lat w Polsce. Nie ulega wątpliwości, że Rosja jest krajem znacznie od Polski ludniejszym, ale potencjał tamtejszego rynku konsumenckiego jest ograniczony niskim poziomem zamożności. Jakkolwiek zatem trudno jest bezpośrednio porównywać wskazane wyżej wartości, faktem pozostaje że te same firmy, które w marginalnym stopniu kontrybuują w ramach podatku CIT do Skarbu Państwa w Polsce, wielokrotnie wyższymi daninami publicznymi zasilają autorytarny reżim rosyjski.