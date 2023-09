Prostota i działanie krok po kroku to hasła przewodnie nowej platformy komunikacji marketingowej, którą marka Leroy Merlin uruchomiła 13 września. Nowa idea kreatywna, wzmocnienie siły masowych, jak i precyzyjnych działań w przestrzeni online, oraz wdrożenie inicjatyw uwalniających klienta od stresu związanego z remontem, to kamienie milowe nowej odsłony marki. W mediach pojawiły się już m.in. nowe spoty wizerunkowe, które komunikują, że każdą skomplikowaną rzecz można uprościć, dzieląc ją na etapy i realizując stopniowo.

Leroy Merlin zmienia podejście do komunikacji marketingowej

Nowa komunikacja marketingowa Leroy Merlin

Odmieniona komunikacja marketingowa Leroy Merlin obejmuje wielowymiarowe działania: koncept kreatywny kampanii reklamowej skupiony wokół idei upraszczania, nowy, nieskomplikowany język komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, a także rebranding i szerokie zmiany związane z komunikacją wizualną. Spoiwem wszystkich projektów realizowanych w ramach nowej platformy jest hasło “Proste? Proste”, które oddaje ogólny charakter podjętych inicjatyw.

Po miesiącach przygotowań Leroy Merlin Polska prezentuje efekt działań, które bazują na diagnozie nastrojów społecznych i obecnych potrzeb konsumentów. W dobie ciągłych zmian i pojawiających się barier finansowych, takie wyzwania jak remont wskazują nam nową rolę marki, której zadaniem jest dziś upraszać tą rzeczywistość, zdejmować stres z konsumenta i ułatwić na wiele sposobów realizację zmian w domu czy ogrodzie. Na tym zbudowaliśmy ideę kreatywną komunikacji zarówno ukierunkowanej masowo, jak i precyzyjnie targetowanej - mówi Michał Sacha, dyrektor marketingu odpowiadający za cały proces.

Wzmocnienie kanałów digitalowych

W konsekwencji reagowania na potrzeby konsumenta i budowania bliskości klienta z marką, Leroy Merlin tworzy nową architekturę kanałów komunikacji opartą nie tylko o dopasowanie demograficzne, ale przede wszystkim o sposób i moment konsumpcji mediów.

Wzmocniliśmy siłę komunikacji w kanałach digitalowych, szczególnie rozwijamy swoją obecność w mediach społecznościowych, gdzie możliwy jest dialog z klientem i pobudzenie go do działania w sposób niewymuszony. Uważam, że planując dziś komunikację nie można pominąć aspektu dostępności fizycznej marki, dlatego rozwój platform cyfrowych, w tym aplikacji, to dla nas priorytet. Konsument musi mieć dostęp do inspiracji i realizacji zakupów w każdym momencie i każdej formule: zamówienia online, odbiór w sklepie, czy zakupy przez telefon - dodaje Michał Sacha.

Start platformy to urzeczywistnienie nowego sposobu funkcjonowania i komunikowania się z klientem: uproszczony, bezpośredni i pozbawiony dystansu język, nowa idea kreatywna, pokazanie radości i satysfakcji, jakie niosą zmiany w domu. Projekt ten jest dla Leroy Merlin swoistym “Bohaterem Domu 2.0” - zawiera prawdę o dumie z realizacji marzeń związanych z domem i ogrodem, ale jest wzbogacony o szereg inicjatyw przełamujących bariery na drodze do podjęcia tych wyzwań. W nowej kampanii postawiono na lekkość tematów, dowcip i bezpośredni ton narratora. Wykorzystano w niej ponadczasowy przebój zespołu A-ha “Take on me”. Spot wizerunkowy prezentuje bohaterów na kolejnych etapach ich życia i przedstawia Leroy Merlin jako markę dającą wsparcie, ułatwiającą realizację skomplikowanych projektów. Dwa kolejne spoty omawiają konkretne sytuacje, w których bohaterowie mierzą się z remontowymi zadaniami, nie rezygnując jednak z codziennej radości życia.

Nowe oznakowanie w sklepach i online

Wraz ze startem aktualnej platformy Leroy Merlin wprowadził także zmiany w obszarze komunikacji wizualnej. Nowe oznakowanie w sklepach i online, wprowadzenie dodatkowych nośników, takich jak tiry dostawcze oraz nowe koszulki pracowników, to niektóre z zauważalnych zmian. Do elementów składających się na nową platformę marketingową dodano promocję usługi projektowania, która jest dostępna w Leroy Merlin (kuchni, łazienek czy zabudowy garderoby) za 1 zł dla klientów. Do tego niestandardowe promocje i program „Warsztaty Bohatera Domu”, gdzie każdy zainteresowany będzie mógł od fachowców w każdym sklepie Leroy Merlin bezpłatnie nauczyć się samodzielnego wykonywania podstawowych prac remontowych czy montażowych. Pierwszy cykl warsztatów, zaplanowany na kilka wrześniowych sobót, będzie dotyczył nauki malowania wnętrz. Kolejne odsłony kampanii “prostych kroków” pojawią się w formie reklam, jak i inicjatyw dla klientów w najbliższych miesiącach.

Za koncept kreatywny i nowa identyfikację wizualną najnowszej kampanii odpowiedzialna jest agencja Brasil. Za zakup mediów odpowiadają agencje Essence Mediacom oraz Starcom, a za produkcję spotów reklamowych - Dynamo Film.

