Letnia zbiórka żywności Caritas Polska potrwa do 31 sierpnia

Tesco wywiera presję na dostawcach, by móc konkurować z dyskontami

W tym roku, z powodu sytuacji spowodowanej epidemią Wielkanocna Zbiórka Żywności nie mogła się odbyć i Tesco wyszło z inicjatywą zorganizowania wyjątkowej, dwumiesięcznej Letniej Zbiórki Żywności - poinformował Bartłomiej Kulisz z Caritas Polska w informacji przekazanej PAP.

Podkreślił, że "wziąć udział w akcji można w każdym sklepie Tesco, kupując artykuły z długim terminem przydatności, np. mąkę, ryż, makaron, cukier, olej, dżemy, konserwy, zupy błyskawiczne, herbatę, czy kawę i umieszczając je w oznaczonym punkcie zbiórki za linią kas".

Dyrektor komunikacji Tesco Polska Daria Kulińska powiedziała, że uruchomienie zbiórki w terminie wakacyjnym jest wyjściem naprzeciw dynamicznie zmieniającej się sytuacji ekonomicznej, z którą boryka się wiele gospodarstw domowych.

"W ostatnich miesiącach staraliśmy się odpowiedzieć na zwiększone potrzeby, dlatego w kwietniu przekazaliśmy dodatkową darowiznę w postaci 20 ton produktów, które przy wsparciu naszych partnerów trafiły do potrzebujących. Wiemy również, że nasi klienci dbają o swoje lokalne społeczności, dlatego zachęcamy do dołączenia się do naszych działań i wsparcia tych, którzy tej pomocy obecnie najbardziej potrzebują" - powiedziała Daria Kulińska.

Wszystkie produkty zebrane w czasie Letniej Zbiórki Żywności trafią do Caritas i Banków Żywności, a następnie zostaną rozdysponowane wśród osób potrzebujących.

Współpraca Caritas Polska z Tesco rozpoczęła się w 2017 roku. Dwa razy w roku, przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem, przeprowadzana jest zbiórki żywności.

"Od 2014 roku klienci Tesco przekazali 3 768 ton żywności, co umożliwiło przygotowanie 8,8 mln posiłków" - podano.