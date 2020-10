Lewiatan o znakowaniu mięsa: Co czwarty konsument zwraca uwagę na kraj pochodzenia produktów

Jak sieci handlowe przygotowały się do znakowania mięsa i czy widzą u klientów patriotyzm zakupowy? Marcin Poniatowski, Dyrektor Marketingu Lewiatan Holding mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że wszystkie sklepy sieci Lewiatan są przygotowane do stosowania nowych przepisów, a główne czynniki brane pod uwagę przez konsumentów podczas codziennych zakupów to wciąż połączenie jakości produktu, ceny i miejsca jego pochodzenia.