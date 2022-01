Lewiatan: Obniżka VAT nie zapobiegnie wzrostom cen żywności

Obniżka VAT złagodzi dalsze podwyżki cen żywności, ale im nie zapobiegnie - mówi Marcin Poniatowski, członek zarządu, dyrektor ds. marketingu Lewiatan Holding S.A.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 31-01-2022, 13:43

Marcin Poniatowski, członek zarządu ds. marketingu Lewiatan Holding, fot. materiały prasowe

Od 1 lutego obniżka VAT na wybraną żywność

Obniżenie stawki VAT do zera ma objąć takie produkty spożywcze - opodatkowane stawką 5 proc. jak mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, niektóre napoje, np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne.

Właściciele sklepów będą musieli wywiesić przy kasach czytelną informację o rządowej obniżce VAT na żywność. Taki obowiązek wprowadza nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która wpłynęła do Sejmu 11 stycznia.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Co sądzi o tym obowiązku Lewiatan Holding ? - Jeśli będziemy mieli taki obowiązek, wywiążemy się z niego. Jednak naszym zdaniem w sklepach nie ma miejsca na taką komunikację. Sklepy zajmują się handlem i komunikują ofertę dla klienta. Przy obecnej kampanii informacyjnej rządu nie ma potrzeby rozszerzania zasięgu tej informacji w samych sklepach - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Marcin Poniatowski, członek zarządu, dyrektor ds. marketingu Lewiatan Holding S.A.

Jak zmiana stawki VAT-u może wpłynąć na pracę sklepów? - Przewidujemy, że po wprowadzeniu obniżonych stawek VAT będzie sporo zmieszania. Sama zmiana nakłada na sklepy dodatkowe zobowiązania tj. zmianę cenówek, zmiany w systemach kasowych, komunikatach promocyjnych, rozliczeniach VAT. Problem pojawi się również, jeśli w danym czasie produkty te będą objęte promocją i zmianą stawek. Może się wtedy okazać, że w trakcie promocji cena będzie zmieniana. Kłopoty powrócą zapewne po 31 lipca, gdy ponownie zaczną obowiązywać stawki 5% i nastąpią podwyżki cen.

Obniżka VAT nie zapobiegnie podwyżkom cen?

Czy według pana klienci będą mieć pretensje do sklepów, jeśli ceny się nie obniżą? - Konsumenci otrzymują informację, że niższe ceny mają obowiązywać na produkty spożywcze, ale nie wiedzą, które to produkty. Będzie to powodowało zamieszanie i wiele nerwowych sytuacji, tym bardziej, że zachęca się klientów do poszukiwania nieprawidłowości. Będą oczekiwania w stosunku do większości produktów spożywczych, nie tylko tych, które dziś objęte są 5% stawką VAT - mówi Marcin Poniatowski.

- Będziemy oczywiście rekomendowali naszym przedsiębiorcom obniżenie cen do poziomu obecnych cen netto. Pamiętajmy jednak, że niemal codziennie otrzymujemy informacje od producentów o podwyżkach cen towarów spowodowanych wzrostem kosztów produkcji. Przewidujemy, że wiele z nich nałoży się na obniżenie stawek VAT, obawiamy się zatem, że zabieg ten złagodzi dalsze podwyżki, ale im nie zapobiegnie - tłumaczy.

Lewiatan: ceny żywności rosną dwucyfrowo

- Sam kierunek obniżenia stawek VAT na produkty spożywcze wydaje się właściwy w tym bardzo trudnym okresie, gdy ceny na rynku rosną już dwucyfrowo. Uważamy jednak, że problem inflacyjny jest znacznie głębszy i wymaga bardziej radykalnych działań - dodaje.

- Chciałbym też podkreślić, że nasi przedsiębiorcy są bardzo zaniepokojeni wzrostem kosztów prowadzenia działalności, zamieszaniem we wprowadzanych przepisach, które zmieniają się zbyt szybko i niosą dodatkowe obciążenia. Dlatego również oczekują większego wsparcia, którego niestety nie widać - podsumowuje Marcin Poniatowski.