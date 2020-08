Lewiatan stawia na lokalność i polskie produkty

Ważnym elementem działań będzie podkreślenie znaczenia „małych ojczyzn” i roli patriotyzmu gospodarczego. Jak pokazuje badanie IPSOS, z czerwca br., 2/3 Polaków czuje się odpowiedzialnych za wspieranie biznesów w ich sąsiedztwie, a kupowanie lokalnych produktów uważa za sposób na przezwyciężenie kryzysu gospodarczego.

Pochodzenie produktu coraz ważniejsze dla Polaków

Dla wielu Polaków lokalne produkty są synonimem świeżości, wysokiej jakości, a tym samym wartości odżywczych i zdrowia. Kupowanie produktów od lokalnych producentów to jednocześnie sposób na wsparcie lokalnych biznesów, a przez to polskiej gospodarki. W badaniu „Zwyczaje zakupowe Polaków” połowa badanych odpowiedziała, że podczas zakupów często zwraca uwagę na pochodzenie produktów. Co czwarty Polak wskazał, że zawsze sprawdza skąd pochodzi produkt, który zamierza kupić.

– Dziś coraz większa grupa Polaków świadomie sięga po lokalne produkty. Wybieramy je bo gwarantują nam jakość, świeżość, korzystny wpływ na zdrowie. Sięgamy po nie również dlatego, bo oznaczają zaufanie do produktu, producenta, dostawcy, przedsiębiorcy, który prowadzi sklep. Ten wybór oznacza też wsparcie dla gospodarzy sklepów oraz całej lokalnej społeczności. Jako firma, która od ponad 25 lat wspiera lokalność, lokalnych producentów i dostawców widzimy, jak ważny jest dziś aspekt relacji, lokalnych więzi, współpracy. Ta bliskość oraz fakt, że wiemy od kogo kupujemy to dziś ogromna wartość i wyróżnik naszej sieci. Lokalność nie jest dla nas modą. Lokalność wynika z naszych wartości i sposobów działania. Podobnie jest wśród naszych franczyzobiorców, którzy w ramach swoich biznesów budują i rozwijają relacje z dostawcami i producentami, wspierają lokalne inicjatywy, a ich sklepy są często centrum lokalnej społeczności – mówi Robert Rękas, prezes zarządu Lewiatan Holding S.A.

– W skali kraju współpracujemy dziś z ponad 10.000 polskich dostawców i producentów, a droga produktów od lokalnego producenta do sklepu Lewiatana to średnio 20-50 km – dodaje Rękas.

Najlepsze produkty pochodzą z najbliższej okolicy

W ramach kampanii „Wybieram lokalne” sieć Lewiatan planuje cykl wydarzeń, m.in. Festiwal Produktów Lokalnych, konkursy, materiały informacyjne i edukacyjne, wsparcie lokalnych inicjatyw. Kampanii towarzyszy również wzmocnienie ekspozycji lokalnych produktów dostępnych w sklepach Lewiatana.

Lewiatan powstał w 1994 r. z inicjatywy przedsiębiorców, jako odpowiedź na napływ do Polski zagranicznych sieci. Sieć Lewiatan zrzesza 2100 polskich przedsiębiorców, którzy prowadzą ponad 3.200 sklepów. Najczęściej są to rodzinne firmy. Dostawcy Lewiatana to lokalni dostawcy owoców i warzyw, piekarnie, masarnie. Sieć zapewnia pracę 30 tys. pracownikom. Angażuje się w rozwój lokalnych społeczności i wspiera lokalne inicjatywy.