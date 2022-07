Lewiatan stawia na nowy format sklepów i rozwój franczyzy

Autor: oprac. JS

Data: 25-07-2022, 12:17

W pierwszym półroczu 2022 roku Lewiatan skoncentrował działania na transformacji cyfrowej i rozwoju narzędzi do komunikacji z konsumentem. Stałym elementem strategii sieci jest również ekspansja. W pierwszych sześciu miesiącach roku pod niebiesko-żółtym szyldem Lewiatana uruchomiono 98 nowych placówek oraz rozpoczęto pilotaż nowego konceptu sklepu mniejszego formatu „Lewiatan w chwilę”

Polska Sieć Handlowa Lewiatan kontynuuje rozwój. / fot. materiały prasowe

Nowy format i rozwój franczyzy

Od stycznia do czerwca br. Lewiatan uruchomił 98 nowych sklepów o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej blisko 250 mkw. W pierwszej połowie roku Lewiatan zaprezentował nowy koncept sklepu mniejszego formatu „Lewiatan w chwilę”. Jego wyróżnikiem jest dopasowany do oczekiwań lokalnych konsumentów asortyment, szeroka oferta usług dodatkowych i rozwiązań dobranych do charakterystyki danej lokalizacji.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Warto podkreślić, że do tej pory sieć nie różnicowała podejścia do sklepów mniejszego formatu oraz tych działających w segmencie supermarketów. Wraz z nowym konceptem, Lewiatan otwiera się szerzej na współpracę z przedsiębiorcami dysponującymi lokalami o mniejszej powierzchni oraz daje obecnym franczyzobiorcom możliwość remodelingu prowadzonych sklepów.

- Pilotaż prowadzimy w pięciu placówkach: w Dylakach, Rybniku, Płocku, Chrzęsnem i Śmiglu, a kolejne otworzą się już wkrótce. Na bieżąco sprawdzamy jak nowy format jest odbierany przez klientów i przedsiębiorców sieci. Po zakończeniu etapu pilotażu i analizie wniosków, podejmiemy decyzję o szerszym skalowaniu projektu – mówi Marcin Poniatowski, członek zarządu Lewiatan Holding.

Polska Sieć Handlowa Lewiatan kontynuuje rozwój. fot. materiały prasowe

Trwa cyfrowa transformacja sieci Lewiatan

Lewiatan inwestuje w cyfryzację sieci oraz rozwój nowoczesnych narzędzi do komunikacji z konsumentem. Program lojalnościowy połączony z aplikacją mobilną „Mój Lewiatan” dostępny jest już w blisko 90% sklepów, a do września br. jego zasięg obejmie wszystkie placówki Lewiatana. Wdrożony również został w skali ogólnopolskiej projekt nowych modeli działań promocyjnych opartych na mechanizmach wielopaków oraz promocji warunkowych.

- Systematycznie inwestujemy w transformację cyfrową oraz w technologie usprawniające procesy biznesowe w naszej sieci. Narzędziem takim jest np. system CSA 2.0 wzbogacony o analitykę i system raportowania w oparciu o PowerBi. Finalizujemy też wdrażanie portalu komunikacyjnego i zadaniowego Lewiatan Biznes, gdzie w jednym miejscu nasi przedsiębiorcy mają dostęp do wszystkich informacji niezbędnych do prowadzenia biznesu – mówi Robert Rękas, prezes zarządu Lewiatan Holding.

Tomasz Jakubiak ambasadorem marki Lewiatan

Lewiatan kontynuuje strategię biznesową, której wdrażanie rozpoczęto w 2020 roku, aktualizując jej założenia do dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego. Obecnie trwają prace nad implementacją nowej strategii komunikacji marki Lewiatan, której ambasadorem został znany kucharz i dziennikarz kulinarny Tomasz Jakubiak. Sieć dokonała również rewizji założeń strategicznych w obszarze marki własnej Lewiatan. Nowe podejście do asortymentu, poszczególnych grup i marek produktowych będzie widoczne na półkach sklepowych już w drugiej połowie roku.