Lewiatan w 2020 r. otworzył ponad 150 nowych sklepów

Nowo otwarte sklepy obejmują różne formaty - od mniejszych powierzchni po duże supermarkety. Wspólną ich cechą jest natomiast dopasowanie do potrzeb lokalnych klientów.

W ostatnich tygodniach odbyło się uroczyste otwarcie supermarketu marki Lewiatan w Rybnie. To pierwszy sklep tego formatu w okolicy. Supermarket został kompleksowo przystosowany do standardów sieci. Zastosowano w nim także rozwiązania energooszczędne, jak między innymi ciąg chłodniczy. Placówka o powierzchni blisko 850 m2 oferuje klientom szeroką ofertę asortymentową. Od artykułów spożywczych oraz świeżych wyrobów mięsnych i wędlin przez wyroby cukiernicze, aż po chemię gospodarczą czy drobne AGD. W asortymencie sklepu znajdują się produkty znanych i zaufanych producentów, spośród których 500 pozycji należy do asortymentu marki własnej Lewiatan.

– Ten rok jest wyjątkowy pod wieloma względami. Na szczęście duża część przedsiębiorców na przekór przeciwnościom patrzy w przyszłość z optymizmem. Przykładem takiego myślenia są franczyzobiorcy Lewiatana, którzy w tym roku na samych Kujawach otworzyli 12 sklepów. Kolejne trzy zostaną otwarte do końca roku. Łącznie w centralnej Polsce mamy już 382 sklepy. W okresie gorącej dyskusji o wadach i zaletach franczyzy chciałbym podkreślić, że w Lewiatanie jesteśmy dumni z tego, że na rozwój biznesu i otwarcie kolejnych sklepów decydują się ci, którzy współpracują z nami od dawna. Otwarcie supermarketu w Rybnie jest tego doskonałym przykładem. - mówi Jarosław Mosakowski Prezes spółki regionalnej Lewiatan Kujawy.

Rozbudowa sieci franczyzowej to jeden z głównych priorytetów strategii PSH Lewiatan. Sieć zakłada dwutorową ścieżkę ekspansji, zarówno poprzez przystępowanie do sieci nowych przedsiębiorców, jak również rozwój biznesów tych, którzy już działają pod szyldem Lewiatana.

