Lewiatanki napędzają sprzedaż w sklepach PSH Lewiatan

Od marca we wszystkich sklepach PSH Lewiatan trwa największa w historii sieci akcja konsumencka, w której do zdobycia są maskotki „Lewiatanki”.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 04-05-2021, 11:55

Lewiatanki napędzają sprzedaż, fot. materiały prasowe

Na początku maja w ramach akcji pojawi się kilka nowości – produkty marki własnej w okazjonalnej lewiatankowej szacie graficznej oraz puzzle Trefl i kolorowanki dla najmłodszych, których pełnię możliwości będzie można odkryć dzięki nowej wersji aplikacji mobilnej „Lewiatanki” wykorzystującej technologię rozszerzonej rzeczywistość.

Dodatkowo 8 maja został ogłoszony w całej sieci „Dniem Lewiatanków” – tylko tego dnia jeden znaczek będzie można zdobyć za zakupy już za 15 zł. Sieć jako pierwsza w Polsce na tak szeroką skalę wykorzystała rozszerzoną rzeczywistość w akcji skierowanej do konsumentów.

Od 4 maja we wszystkich 3200 sklepach PSH Lewiatan można kupić kolorowanki dla młodych artystów zawierające 20 obrazków do kolorowania. Książeczka dostępna w cenie 4,99 zł bez konieczności zbierania naklejek, podobnie jak wcześniejsza książka „Lewiatanki – Przyjaciele z sąsiedztwa”, będzie łączyć świat rzeczywisty z animacją multimedialną dzięki najnowszej wersji aplikacji mobilnej Lewiatanki. Atrakcje jakie czekają na dzieci w tej pozycji to: Szkółka kolorowania Neli – obrazki bohaterów, których będzie można zobaczyć w rożnych wariantach kolorystycznych, kolorowanki 3D, w których stworzony przez dziecko obrazek ożywa na ekranie oraz dodatkowych pięć kolorowanek z animacjami postaci z Lewiatankowa. Do każdej kolorowanki dołączono 40 naklejek z ulubieńcami najmłodszych klientów sieci.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

8 maja br. zaplanowano „Dzień Lewiatanków”. Tylko tego dnia klienci, którzy zrobią zakupy w sieci będą mieli szansę otrzymać znaczek za połowę dotychczasowej jego wartości, czyli za każde wydane 15 zł. To szansa, aby szybciej uzbierać znaczki potrzebne do zdobycia ulubionego Lewiatanka w promocyjnej cenie.

W połowie miesiąca stopniowo w sprzedaży pojawiać się będą również produkty marki własnej nawiązujące grafiką do prowadzonej akcji. Produkty przygotowano z myślą o gustach i preferencjach smakowych najmłodszych klientów i są to m.in. owocowe żelki, kokosowe i śmietankowe draże, puszyste biszkopty, chrupki kukurydziane, herbatniki, płatki śniadaniowe na dobry początek dnia, idealne na wiosenne wycieczki poręczne wody Aria kids, owocowe, orzeźwiające lody Cool Twist czy czekolada mleczna z kawałkami kakaowych ciasteczek. Ożywieni za pomocą aplikacji bohaterowie z opakowań produktów będą nie tylko bawić, ale również edukować najmłodszych klientów sieci.

- Mamy nadzieję, że nasza nowa oferta sprawi dzieciom dużo przyjemności. Kupując słodycze, wodę czy lody z Lewiatankami wystarczy zeskanować postać bohatera znajdującego się na opakowaniu, by w aplikacji zobaczyć, co ma nam do powiedzenia przyjaciel z sąsiedztwa – mówi Marcin Poniatowski, członek zarządu dyrektor ds. marketingu Lewiatan Holding.

W tym samym czasie do sklepów trafi także kolekcja sześciu różnych wzorów Mini Puzzli przygotowanych we współpracy z firmą Trefl z postaciami Lewiatanków. Po ich ułożeniu i zeskanowaniu obrazka w aplikacji można będzie zobaczyć na ekranie specjalnie przygotowane animacje z postaciami z Lewiatankowa. Aplikacja „Lewiatanki” jest bezpłatna i można ją pobrać ze sklepów Google Play i App Store.

„Lewiatanki. Przyjaciele z sąsiedztwa” to największa w historii sieci akcja konsumencka, w której do zdobycia są wyjątkowe maskotki „Lewiatanki”. Na tle działań konkurencyjnych sieci wyróżnia się poprzez wykorzystanie technologii rozszerzonej rzeczywistości (augmented reality), łączącej świat rzeczywisty z animacją multimedialną, dzięki czemu w książce o przygodach Lewiatanków, kolorowankach, produktach oraz w aplikacji, ożywieni przyjaciele z Lewiatankowa bawią

i uprzyjemniają czas najmłodszym klientom. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie kampanii www.lewiatanki.pl.