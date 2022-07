Liczba stacji paliw w Polsce w pół roku praktycznie nie zmieniła się

Autor: PAP

Data: 28-07-2022, 15:00

Liczba stacji paliw w Polsce w pierwszym półroczu praktycznie nie zmieniła się - wynika z czwartkowych danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN). O ile na koniec ubiegłego roku były 7 tys. 852 stacje, to do końca czerwca ich liczba wzrosła do 7 tys. 856, czyli o cztery punkty.

Ile w Polsce jest stacji paliw?

Zgodnie z danymi POPiHN największą liczbą stacji dysponowali operatorzy niezależni. Takich stacji było na koniec pierwszego półrocza 3 tys. 766, o 13 więcej niż na koniec ubiegłego roku.

Jak informuje POPiHN, stacji paliw działających pod logo PKN Orlen działało na koniec czerwca tego roku 1 tys. 819 punktów, czyli tyle samo co w grudniu 2021. Dla koncernów zagranicznych paliwo sprzedawało 1 tys. 581 stacji, tyle samo co na koniec ubiegłego roku. Grupa Lotos miała 522 stacje, o dwie więcej, a stacji przy sieciach sklepowych było 168, czyli o 11 mniej.

Więcej ładowarek do aut elektrycznych

Z danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego i Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych wynika ponadto, że na koniec czerwca tego roku liczba ładowarek do samochodów elektrycznych wzrosła do 2 tys. 232 z 1 tys. 932 na koniec roku 2021.

Z informacji tej wynika też, że na koniec drugiego kwartału w Polsce były 644 tak zwane szybkie ładowarki, z czego 177 znajdowało się na stacjach paliw. Z kolei tzw. wolnych ładowarek było w Polsce 1 tys. 588 z czego 97 na stacjach paliw.