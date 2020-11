Liczba zakażeń przekłada się na ruch w sklepach

-0,59 wynosi korelacja między nowymi zakażeniami a ruchem w sklepach w całym kraju. Jak wynika z analizy, jest więc bardzo silny związek pomiędzy wzrostem stwierdzanych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 a spadającą liczbą wizyt w placówkach handlowych.

– Możemy to zestawić również z korelacją liczby zakażeń do liczby osób robiących zakupy, gdzie wskaźnik wynosi -0,49. Porównując wyniki, widzimy również, że przy rosnącej grupie zakażonych następuje większy spadek wizyt w sklepach niż samych klientów. Nadal sporo konsumentów chodzi do stacjonarnych placówek, natomiast stara się to robić rzadziej – komentuje dr Krzysztof Łuczak z firmy technologicznej Proxi.cloud.

Analiza zawiera wyniki dla obszarów podzielonych według liczby ludności. Najsilniejszy związek prezentują miasta liczące powyżej 500 tys. osób. W nich wskaźnik wyniósł -0,75. Dalej znajdują się ośrodki mające 100-500 tys. mieszkańców (-0,55) oraz miasta do 50 tys. (-0,49). Natomiast na końcu zestawienia widzimy miasta, w których żyje 50-100 tys. ludzi (-0,26), a także wsie (-0,40).

– Być może zachowanie ludzi w największych ośrodkach jest spowodowane tym, że oni mają na co dzień kontakt z wieloma osobami, np. na ulicy. Ich obawa dotycząca zarażenia się może być najsilniejsza. Dlatego też przykładają większą wagę do ograniczenia wizyt w sklepach i robienia szerszych zakupów, np. raz na tydzień. Ponadto w dużych miastach dostęp do usług zamawiania produktów spożywczych do domów jest najłatwiejszy, co pozwala na rzadsze odwiedzanie placówek handlowych – mówi dr inż. Paweł Prociów z Proxi.cloud.

Z kolei dr Łuczak zaznacza, że słaby związek badanej zależności występuje w miastach od 50 tys. do 100 tys. mieszkańców oraz na terenach wiejskich. I dodaje, że prawdopodobnie pandemia nie zmieniła mocno przyzwyczajeń osób mieszkających na wsiach. One zazwyczaj robiły większe zakupy raz na dłuższy okres. Chcąc bowiem kupować towary w większych sklepach, musieli dojeżdżać do okolicznych miast.

– Mniej wizyt w sklepach w sierpniu w porównaniu z wrześniem to najprawdopodobniej efekt sezonu urlopowego. Zmiany zaczęły zachodzić w momencie przekroczenia 1,5 tys. potwierdzonych przypadków zakażenia, co nastąpiło 25 września. Natomiast wyraźny spadek wizyt jest widoczny dopiero od 12 października. Może to być efektem nowych obostrzeń na terenie całego kraju. 2 dni wcześniej w czerwonej strefie znalazły się 32 powiaty, a wraz z nimi było jeszcze 6 miast. Pozostały obszar kraju stał się żółtą strefą – analizuje Krzysztof Zych z firmy doradczej UCE GROUP LTD.