Lidl, Biedronka, Netto, Spar: Co oferują na Walentynki?

14 lutego, w poniedziałek, czeka nas coroczne święto zakochanych. Z okazji Walentynek lubimy obdarowywać się upominkami. Często jednak trudno zdecydować, co i gdzie kupić. Z pomocą przychodzą sieci handlowe, które od kilku dni oferują mnóstwo walentynkowych propozycji - od kwiatów, słodyczy i wina po koronkowe body, satynowe piżamy, humorystyczne skarpetki dla panów oraz suszarki z jonizacją.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 12-02-2022, 15:51

Kolaż ze zdjęć z serwisu shutterstock

Lidl: wino, bielizna, suszarka z jonizacją i skarpetki

Oferta win jest dostępna we wszystkich stacjonarnych sklepach Lidla od 7 do 19 lutego lub do wyczerpania zapasów. Klasyczną propozycją jest czerwone, wytrawne wino „Signos” Red Blend (cena promocyjna 19,99 zł/0,75 I/1 but.). To młode, argentyńskie wino cechuje się owocowym bukietem i delikatnym smakiem.

Najbardziej walentynkową propozycję stanowi Spätburgunder Rosé (cena promocyjna 14,99 zł/0,75 I/1 but.), które można łatwo zidentyfikować na półce, ponieważ ma etykietę z sercem. To różowe półwytrawne wino z niemieckiego regionu Nahe.

Walentynkową propozycją jest również Today my name is Queen** (cena z kuponem w aplikacji Lidl Plus 34,99 zł/0,75 I/1 but.). To czerwone, musujące, półsłodkie wino, o delikatnym, owocowym stylu najlepiej smakuje serwowane w temperaturze 10-12oC. Sommelier poleca łączyć je z kaczką lub z deserami.

Warto także zwrócić uwagę na wybór sommeliera – czerwone, wytrawne Chianti Riserva, Corte Alle Mura (cena promocyjna 19,99 zł/0,75 I/1 but.). Chianti to wino o chronionej nazwie pochodzenia. Produkowane jest w wyznaczonej strefie pomiędzy Sieną a Florencją oraz częściowo w prowincjach Prato, Arezzo, Pistoia i Piza.

W ofercie sieci znajdziemy również m.in. koszulkę nocną (29,99 zł/ 1 szt.), biustonosze np. koronkowe, bralette czy ze wzmocnionymi fiszbinami – od 14,99 zł za sztukę oraz figi damskie – już od 7,99 zł za sztukę.

W sprzedaży dostępna jest m.in. suszarka z jonizacją, dzięki której suszenie będzie bardziej bezpieczne dla włosów (79,90 zł/ 1 zestaw). Wśród akcesoriów do stylizacji włosów znajdziemy ponadto szczotkę prostującą z jonizacją (69,90 zł/ 1 zestaw) oraz obrotową lokówkosuszarkę z jonizacją (99 zł/ 1 zestaw). Miłośniczki metamorfoz natomiast z pewnością zainteresuje wielofunkcyjny zestaw do stylizacji 7 w 1 (89,90 zł/ 1 zestaw).

Dla panów sieć przygotowała skarpetki z humorystycznymi motywami (4,99 zł/ 1 para). Na uwagę zasługuje fakt, że zawierają one wysoką zawartość bawełny pozyskanej zgodnie z certyfikatem Cotton made in Africa. W ofercie znajdą się także męskie bokserki sprzedawane w zestawie dwóch sztuk (21,98 zł/ 1 zestaw).

Biedronka: Czekoladki, kwiaty, body i piżamy

W walentynkowej ofercie znajduje się m.in. 11 róż w cenie 7,99 zł za bukiet. Można zdecydować się również na bukiet składający się z 15 polskich tulipanów w cenie 18,99 zł, lub nieco większy – złożony z 19 sztuk – za 23,99 zł. Dwupędowy storczyk będzie dostępny w cenie 49,99 zł za sztukę, róże w doniczce w cenie 9,99 zł za sztukę czy azalie za 6,99 zł.

W aktualnej ofercie znajdują się m.in. słodycze marki Lindt, które zostały objęte promocją „2+1” (przy zakupie trzech produktów z kartą Moja Biedronka, zostanie udzielony rabat na najtańszy z nich). Dostępne są także pralinki marki Wedel czy kultowe Ptasie Mleczko w cenie od 9,49 zł za opakowanie. Na zakochanych czekają również bombonierki Mon Cheri (12,99 zł), praliny Rafaello (8,99 zł) i czekoladki Ferrero Rocher (od 8,99 zł za opakowanie).

W promocyjnej ofercie sieci znalazły się także kosmetyki. Część z nich została objęta promocją „1+1” (przy zakupie dwóch produktów z kartą Moja Biedronka, zostanie udzielony rabat w kwocie tańszego z nich). Do wyboru są m.in. perfumy marki Adidas, akcesoria do golenia Gillette czy odżywcze produkty do pielęgnacji twarzy dla kobiet i mężczyzn.

Biedronka oferuje też różowe winogrona w cenie 8,99 zł za kilogram, słodkie truskawki (3,99 zł za opakowanie) i maliny (7,61 zł za opakowanie). Na osłodę wieczoru nadadzą się również sycylijskie pomarańcze w cenie 9,51 zł za opakowanie.

W walentynkowej ofercie znajdują się także koronkowe body w cenie 39,99 zł (dostępne w rozmiarach od S do XL). Do kupienia są także satynowe piżamy (34,99 zł) czy elegancki damski szlafrok, dostępny w dwóch modelach, w cenie 39,99 zł oraz majtki oraz biustonosze marki Tom&Rose, których ceny zaczynają się już od 19,99 zł.

Netto: róże, słodycze, pluszaki, kawa

W ofercie sieci znajdują się np. klasyczne róże – pojedyncza (róża singiel za 9,99 PLN) lub cały bukiet kwiatów krótszych (dł. 25 cm, 15 szt. za 9,99 PLN) lub dłuższych (dł. 50 cm, 7 szt. za 14,99 PLN). Dostępny jest także nieco krótszy, ale za to gęstszy bukiet (dł. 40 cm, 20 szt. za 27,99 PLN), jak również bukiet okolicznościowy (różne rodzaje za 26,99 PLN). Jeśli chcemy, by kwiaty potowarzyszyły nam dłużej, możemy wybrać kwiat w doniczce np. kalanchoe w doniczce z sercem (11,99 PLN), kalanchoe w ceramice (12,99 PLN) lub dendrobium (23,99 PLN).

Nie ma lepszej metody na udany poranek niż wspólna kawa (kawa mielona MK Cafe za 19,99 PLN za 500 g, kawa mielona Qualità Oro Lavazza za 17,99 PLN za 250 g) lub herbata. Ta ostatnia dostępna jest teraz w Netto w walentynkowej odsłonie – m.in. herbata Teekanne „All you need is love” (12,99 PLN) i herbata owocowa Teekanne różne rodzaje – Hot Love, Passion, Love za 9,99 PLN (2+1 GRATIS). W Netto można znaleźć świetnie pasujący do tej okazji zestaw kubków „Mr. Right” i „Mrs always Right” (2 szt. za 19 PLN), szklanki z podwójnymi ściankami z wewnętrzną częścią w kształcie serca (29 PLN za 2 szt.) lub filiżankę porcelanową (za 19 PLN).

Sieć oferuje także czekoladki Lindor Lindt w pudełku w kształcie serca (10,99 PLN), pączki serce (1,99 PLN za 1 szt.), lizaki (różne rodzaje, od 2,99 PLN) lub pierniki lukrowane Serca Toruńskie Kopernik (za 2,99 PLN). Z klasycznych słodyczy klienci będą mogli delektować się pralinami Ferrero Rocher (18,99 PLN), czekoladkami Merci (13,99 PLN) czy torcikiem piernikowym Kopernik (za 6,99 PLN). Z kolei miłośnicy czekolady znajdą w Netto czekoladę mleczną Terravita w różnych rodzajach (7,99 PLN) oraz czekoladowe babeczki z sosem czekoladowym Browni ETi (4,99 PLN).

W wyrażeniu uczuć pomoże poduszka serce (45 PLN) lub pluszak-serce (25 PLN, 2 kolory). W Netto dostępny będzie także duży pluszowy miś z sercem z napisem „I love you” (59 PLN), pluszowe pieski trzymające w pysku serce z tym samym napisem lub różę (29 PLN), a także malutkie maskotki (od 10 PLN), a nawet dwustronna ośmiorniczka (10 PLN).

Spar: Co kupimy na Walentynki?

Sieć SPAR na Walentynki proponuje swoim klientom pralinki, czekoladki, cukierki i bombonierki w specjalnych cenach. W Walentynkowej promocji można też kupić słodycze Lindt i Ferrero Rocher, a także kawę oraz bitą śmietanę.

– Nasza oferta Walentynkowa jest dostępna w sklepach, które prowadzone są przez polskich, niezależnych detalistów oraz w sklepie internetowym pod adresem www.spar.pl. Oferujemy szybką dostawę, ale przede wszystkim gwarantowaną świeżość i duży wybór produktów. Zapraszamy też na nasze strony internetowe, gdzie polecamy ciekawe, inspirujące przepisy – na przykład walentynkowy sernik – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.