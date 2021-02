Lidl chce zatrudnić 2600 osób. Rozpoczął kampanię pracowniczą

Najnowsza kampania Lidl Polska „Praca na lata” to druga odsłona komunikacji employer brandingowej rozpoczętej we wrześniu. Lidl podkreśla, że szuka załogi „na lata”, o czym świadczą atrakcyjne warunki zatrudnienia, które firma zapewnia swoim pracownikom i oferuje kandydatom.

„Na lata” to także zaznaczenie stabilności pracodawcy – pomimo zmian na rynku pracy związanych z pandemią, branża handlowa funkcjonuje bardzo dobrze. Lidl spełnia wysokie standardy zarządzania zespołem, dba o pracowników i zapewnia im dobre środowisko pracy. Tradycyjnie już, bohaterami najnowszej kampanii sieci są jej pracownicy – Iwona i Tomasz, którzy najlepiej mogą opowiedzieć o swojej satysfakcji z pracy w Lidl Polska.

Niedawno sieć informormowała, że w najbliższych miesiącach stworzy ponad 2 600 nowych miejsc pracy. Przyszłych pracowników Lidl Polska stara się zainteresować bardzo atrakcyjnymi warunkami pracy i od lat najwyższymi zarobkami na rynku – wyższymi niż średnie zarobki w handlu.

Od marca 2021 r. pracownicy sklepów, rozpoczynający swoją karierę, będą zarabiać od 3 550 zł brutto do 4 350 zł brutto. Natomiast już po roku pracy pracodawca gwarantuje podwyżkę płacy do poziomu od 3 650 zł brutto do 4 550 zł brutto, a po dwóch latach stażu wynagrodzenie wzrasta do poziomu od 3 900 zł brutto do 4 800 zł brutto. Dodatkowo, Zarząd firmy postanowił uhonorować także wkład i zaangażowanie wszystkich pracowników sieci. Każda osoba, z minimum półrocznym stażem pracy otrzyma jednorazową nagrodę roczną w wysokości od 50% do 100% wartości wynagrodzenia.

Lidl Polska zapewnia swojemu zespołowi także szereg benefitów pozapłacowych, takich jak stabilne zatrudnienie, dzięki umowie o pracę na minimum 12 miesięcy, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe, kartę Multisport, szkolenia oraz wyprawkę „dla maluszka” i pierwszoklasisty, a także bezpłatny program wsparcia psychologa, prawnika i doradcy finansowego. Jedną z zalet pracy w Lidl Polska jest również szansa na rozwój zawodowy – promujemy równość płacową kobiet i mężczyzn oraz awanse wewnętrzne.

Nowa odsłona kampanii „Praca na lata”, która prowadzona jest w wielu kanałach komunikacyjnych, rozpocznie się 22 lutego.