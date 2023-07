Podbój Stanów Zjednoczonych przez Lidla nie przebiega tak gładko, jak zakładała sieć. Dyskont powołał kolejnego prezesa i zamyka kilkanaście nierentownych sklepów.

Lidl chciał podbić USA. Teraz zamyka kolejne sklepy; fot. unsplash

Lidl walczy o rynek USA

Lidl wciąż walczy o zdobycie mocnej pozycji w Stanach Zjednoczonych. Nie idzie mu to jednak zbyt dobrze. Jak donosi serwis retaildetail.eu, sieć niedawno zdecydowała się zamknąć kilkanaście kolejnych, przynoszących straty sklepów.

Obecnie Lidl ma jedynie 17 % udziału w rynku w USA. Sieć koncentruje się na wschodnim wybrzeżu, gdzie szuka nowych, odnoszących sukcesy lokalizacji. W planach ma otwarcie centrum logistycznego w Pensylwanii.

Lidl USA zmienia prezesa

Lidl USA zmienił też po raz kolejny prezesa. Michał Lagunionek zdecydował się wrócić do Europy i zastąpił go Joel Rampoldt. Według informacji Lebensmittel Zeitung, Rampoldt pracował do tej pory jako konsultant ds. zarządzania i nie ma ani doświadczenia ani jako CEO, ani w handlu detalicznym żywnością.

