Lidl: Ciche godziny to duże udogodnienie dla osób autystycznych

2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Autyzm jest diagnozowany u 1 na 100 dzieci w Polsce, co oznacza, że w naszym kraju jest ok. 400 000 osób ze spektrum autyzmu.

Żyją z nim także rodzice, rodzeństwo oraz opiekunowie, dla których rutynowe obowiązki, w tym między innymi zakupy, są wielkim wyzwaniem.

W celu ułatwienia codziennego funkcjonowania osobom ze spektrum autyzmu Lidl wprowadził we wszystkich swoich sklepach tzw. „ciche godziny”. Głównym założeniem rozwiązania, jest zapewnienie odpowiednich warunków codziennego funkcjonowania osobom ze spektrum autyzmu. Raport z analizy badania ankietowego w sprawie dostosowania sklepów do potrzeb osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu przygotowany przez Fundację JiM wskazuje, że dla większości osób ze spektrum zakupy są negatywnym doświadczeniem, a najbardziej uciążliwymi czynnikami w ich trakcie jest hałas, mocne oświetlenie czy kolejki do kasy.

– Ciche Godziny to duże udogodnienie i ułatwienie dla osób autystycznych w korzystaniu z usług handlowych. Przyświecają im dwa bardzo ważne cele. Oprócz tego, że umożliwiamy osobom ze spektrum robienie zakupów w przyjaznych dla nich warunkach, to przede wszystkim podnosimy świadomość autyzmu w społeczeństwie. To bardzo ważne powody dla jednego miliona obywateli, w tym osób autystycznych i ich rodzin, którzy doceniają, że ta świadomość się podnosi. Zbliża się 2 kwietnia, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, a zarazem finał naszej kampanii Polska Na Niebiesko, poprzez którą wspólnie możemy wesprzeć osoby ze spektrum – mówi Tomasz Michałowicz, prezes Fundacji JiM.

W każde piątki od 8:00 do 10:00 oraz w soboty od 19:00 do 21:00 we wszystkich sklepach Lidl jest wyciszona muzyka oraz komunikaty w systemie nagłośnienia. Klienci deklarujący, że są osobami ze spektrum autyzmu, bez weryfikacji są obsługiwani poza kolejnością w tzw. kasach pierwszeństwa (jest to zazwyczaj kasa nr 1). Sieć prosi także wszystkich klientów, aby wykazali się zrozumieniem, jak i cierpliwością w stosunku do osób uprzywilejowanych do korzystania z kas pierwszeństwa. Dla większości klientów są to ledwo zauważalne zmiany. Natomiast dla osób ze spektrum autyzmu mogą stanowić istotne udogodnienie.

Ciche godziny w Lidlu obowiązują bezterminowo we wszystkich sklepach sieci Lidl, w każde piątki w godzinach 8:00 – 10:00 oraz w soboty od 19:00 do 21:00.