Świąteczna zakupy robię w Lidlu - pod takim hasłem sieć promuje niskie ceny w swoich sklepach w połowie listopada. Oto co można kupić taniej.

Od 13 listopada mleko UHT Mazurski Smak 3,2% 1l w kartonie kosztuje 2,39 zł przy zakupie 6 opakowań. Limit dzienny to 12 sztuk. Majonez Dekoracyjny Winiary 700 ml kosztuje 13,99 zł. Kawa mielona Tchibo Eduscho Family 500 g to wydatek rzadu 13,99 zł. Jak uzyskać taką cenę? Wystarczy kupić 2 opakowania. Limit to 2 sztuki. W świątecznej promocji jest także Pepsi lub Pepsi Max w puszce 200 ml, które kosztują 1,49 zł / szt.

W promocyjnej ofercie Lidlu z kuponem w aplikacji Lidl Plus znajdują się także uda i podudzia z kurczaka - 6,99 zł/kg (limit - 2 kg na kupon) oraz szynka zawędzana wieprzowa 250g marki własnej w plastrach - 5,99 zł przy zakupie dwóch opakowań. Limit - 2 op. na kupon.

W ramach akcji "Gratisowe środy" można zgarnąć cytryny w opakowaniu 500 g "1+1 gratis". Limit to 2 opakowania na kupon Lidl Plus.

W obniżonej cenie jest także piwo. Za 8-pak Żywca klienci zapłacą 23,92 zl (2,99 zł za puszkę), a za 8-pak Żubra - 22,32 zł (2,79 zł za puszkę).

