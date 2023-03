Jak podkreśla Lidl w liście do mieszkańców Gietrzwałdu, sieć kładzie duży nacisk na skuteczną gospodarkę odpadami, która pozwala kierować surowce wtórne do recyklingu.

Lidl chce inwestować w Gietrzwałdzie; fot. shutterstock.com

Centrum dystrybucyjne Lidl w Gietrzwałdzie

Przeciwnicy budowy Centrum Dystrybucyjnego Lidla w Gietrzwałdzie znajdują coraz to nowe argumenty - pisze "Gazeta Olsztyńska".

Otwartym zwolennikiem inwestycji jest wójt Jan Kasprowicz, który wielokrotnie już wyjaśniał wątpliwości wysnuwane przez przeciwników budowy magazynów Lidla. Tym razem do dyskusji włączyła się centrala sieci, która wystosowała do mieszkańców list otwarty.

Lidl do mieszkańców Gietrzwałdu: kładziemy duży nacisk na skuteczną gospodarkę odpadami

Jak podkreślono, sieć kładzie duży nacisk na skuteczną gospodarkę odpadami, która pozwala kierować surowce wtórne do recyklingu.

- Centra dystrybucyjne, jak to planowane w Gietrzwałdzie, stanowią serce obiegu surowców pochodzących ze sklepów Lidl Polska z całego regionu. Są one na bieżąco kierowane do centrum dystrybucyjnego, aby zoptymalizować transport i ograniczyć objętość przewożonego materiału. Wszystkie surowce są nieustannie przewożone z centrów dystrybucyjnych do recyklerów tak, by jak najszybciej mogły wrócić do obiegu. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że z centrum dystrybucji odpady będą wyłącznie przekazywane do recyklera - na terenie naszego magazynu surowce nie będą utylizowane, przetwarzane czy spalane - napisano w liście otwartym, który w całości opublikowała "Gazeta Olsztyńska".

- Kolejnym krokiem w kierunku dbałości o środowisko jest dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym, dlatego centra dystrybucyjne Lidl Polska mogą stanowić w przyszłości element logistyki systemów kaucyjnych, które w wielu krajach cieszą się wysokim poparciem mieszkańców - dodano.

Jak podkreślono w liście otwartym do mieszkańców, dzięki prowadzonym działaniom Lidl Polska może dbać o recykling surowców i dać im drugie życie.

