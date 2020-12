Lidl dziękuje pracownikom w nowej kampanii

Dobiegający końca rok 2020 to okres wielu wyzwań – również dla branży handlowej oraz pracowników sklepów. Sieć Lidl Polska od początku obserwuje bieżącą sytuację i nieustannie wprowadza nowe rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa jej pracownikom oraz klientom. Celem i misją Lidl Polską jest zapewnienie klientom – bez względu na okoliczności – dostępu do wysokiej jakości produktów w niskiej, atrakcyjnej cenie. Sieć świadoma jest, jak bardzo zaangażowani w codzienną pracę są pracownicy, dlatego z myślą o nich przygotowała kampanię – „Jesteśmy wdzięczni”.

– Docenienie w obecnych czasach ma jeszcze większe znaczenie. Naszymi działaniami chcemy podkreślić, że jesteśmy wdzięczni pracownikom za ich codzienną pracę. Są naszymi bohaterami. Wiemy, jak dużo wysiłku oraz zaangażowania wkładają w to, aby codzienne zakupy były dla milionów Polaków bezpieczne oraz odbywały się bez zakłóceń. W ramach podziękowań już w listopadzie wręczyliśmy pracownikom bony świąteczne, teraz wyrażamy naszą wdzięczność przy pomocy nowej kampanii – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

Bohaterami nowej kampanii Lidl Polska są ambasadorzy marki – pracownicy, którzy na co dzień pracują w sklepach. Sieć zwraca uwagę na detale codziennej pracy, które w obecnej sytuacji są niezmiernie istotne: zachowanie dystansu społecznego oraz dbanie o bezpieczeństwo, ale także uprzejmość i uśmiech. Kampania startuje 14 grudnia br. oraz potrwa 3 tygodnie. Nośnikami kampanii są: radio, telewizja, internet oraz nośniki zewnętrzne. Na potrzeby kampanii powstała też dedykowana podstrona internetowa: https://kariera.lidl.pl/dziekujemy-pracownikom.

Benefity dla pracowników

Pracownicy Lidl Polska otrzymują atrakcyjne wynagrodzenie – wyższe od średnich zarobków w handlu, a także szereg dodatkowych benefitów jak np. prywatna opieka medyczna Medicover, karta Multisport oraz ubezpieczenie grupowe. Ponadto w lipcu br. sieć uruchomiła nowy Program Wsparcia Pracowników. Dzięki niemu pracownicy i ich rodziny otrzymują profesjonalną pomoc, ponieważ porad udzielają wysoko wykwalifikowani specjaliści z doświadczeniem zawodowym w obszarze finansów, prawa i psychologii.