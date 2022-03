Lidl gotowy na Wielkanoc: akcesoria kuchenne i garnki Gerlach. Ile kosztują?

Do Wielkanocy pozostał niespełna miesiąc. W sklepach Lidl klienci znajdą od 21 marca świąteczne produkty spożywcze i akcesoria kuchenne m.in. polskiej marki Gerlach, z 260-letnią tradycją.

W ofercie Lidla znalazły się m.in. pojemniki na ciasta/ fot. mat. prasowe

Do sklepów Lidl powracają produkty polskiej marki Gerlach, z 260-letnią tradycją. Historia firmy od samego początku wiąże się z miejscowością Drzewica (woj. łódzkie), gdzie siedziba firmy znajduje się do dziś. W sklepach Lidl pojawi się m.in. zestaw garnków Smart marki Gerlach (229 zł/1 zestaw), zawierający 3 garnki o różnych pojemnościach, z uniwersalną odpinaną rączką ułatwiającą przechowywanie i zapewniającą oszczędność miejsca w kuchennych szafkach.

W sklepach pojawią się także patelnie Granitex marki Gerlach, w dwóch rozmiarach do wyboru: mniejszą, o średnicy 24 cm (99 zł/1 szt.) lub większą, o średnicy 28 cm (119 zł/1 szt.). Patelnie posiadają grube, 4-warstwowe dno z dyskiem w technologii full induction, która gwarantuje równomierne rozprowadzanie ciepła, co korzystnie wpływa na efekt smażenia.

Nie zabraknie również wielu innych akcesoriów kuchennych, w tym form do ciasta, zastawy stołowej, blach, czy pojemników na żywność.

Oferta obowiązuje od poniedziałku, 21 marca do soboty, 26 marca, a w wybranych sklepach do niedzieli, 27 marca. Oferta dostępna jest we wszystkich sklepach stacjonarnych Lidl Polska. Niektóre produkty z oferty dostępne są także online na www.lidl.pl.