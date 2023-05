Od maja do września w ofercie sieci Lidl Polska będą pojawiać się piwa, które zwyciężyły w ramach trzeciej odsłony konkursu dla domowych piwowarów „Niech Świat Pozna Twoje Piwo”, organizowanego przez Lidl Polska oraz Browar PINTA.

Zwycięskie piwo tegorocznej edycji konkursu „Niech Świat Pozna Twoje Piwo” w ofercie Lidl Polska

Wyłoniono zwycięzców konkursu dla domowych piwowarów „Niech Świat Pozna Twoje Piwo”, który został zorganizowany przez rzemieślniczy Browar PINTA przy współpracy z Lidl Polska. Dwudziestu sędziów wybrało najlepsze w tym roku piwa, a na ich podstawie Browar PINTA opracował cztery receptury. Zwycięskie krafty będą pojawiały się w ofercie sieci sklepów Lidl Polska od maja do września.

Piwo PINTA Cold IPA

Pierwsze wygrane piwo z tej serii to PINTA Cold IPA, inspirowane recepturą Dariusza Grabowskiego, które od 18 maja jest dostępne w sklepach Lidl Polska. Cold IPA w swoim stylu łączy zalety Pilsa i India Pale Ale – cechuje je rześki charakter i charakterystyczny dla IPA, chmielowy profil.

W dniach od 18 do 20 maja przy zakupie dwóch butelek piwo Cold IPA oferowane jest w promocyjnej cenie 8,99 zł/ 500 ml/ 1 but. (cena regularna to 9,99 zł).

