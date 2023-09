Sieć sklepów Lidl Polska wraz z Federacją Polskich Banków Żywności już po raz czwarty edukuje dzieci i młodzież w ramach projektu “EkoMisja - Nie marnuję”. Od początku istnienia projektu w EkoMisji wzięło udział już ponad 140 tys. uczniów z 1378 szkół.

Lidl i Polskie Banki Żywności razem przeciw marnowaniu jedzenia. fot. mat. pras.

Lidl i Polskie Banki Żywności razem przeciw marnowaniu jedzenia

Marnowanie jedzenia to wciąż aktualne globalnie zjawisko. Szacuje się, że w samej Polsce marnuje się około 5 mln ton żywności rocznie. Bardzo ważne jest więc, by szerzyć świadomość już u najmłodszych dzieci w wieku szkolnym. Od początku istnienia, czyli od 2002 roku, Lidl Polska współpracuje z Federacją Polskich Banków Żywności i wspólnie organizuje wiele akcji charytatywnych. Ponadto we wszystkich sklepach sieć prowadzi akcję przecen pod hasłem „Kupuję, nie marnuję”, w ramach której w niższej cenie oferowane są np. świeże mięso, drób i ryby, produkty chłodnicze, owoce i warzywa oraz tzw. suche artykuły o krótkim terminie przydatności lub z uszkodzeniami niewpływającymi na jakość produktu. Co więcej, na poziomie każdego sklepu optymalizuje się wielkości zamówień, aby skutecznie minimalizować ryzyko marnowania.

Lidl Polska zdaje sobie sprawę z negatywnego wpływu wyrzucania jedzenia na naszą planetę, dlatego ta kwestia jest stałym i bardzo ważnym elementem odpowiedzialności biznesowej marki. Jako partner Federacji Polskich Banków Żywności od kilku lat tworzy m.in. program edukacji ekologicznej “EkoMisja - Nie marnuję” i realnie przyczynia się do działań w kontekście zaprzestania marnowania zasobów żywnościowych.

EkoMisja - Nie Marnuję to dla nas wyjątkowy projekt. Mamy nadzieję, że główne przesłanie programu zostanie zarówno z uczniami jak i kadrą pedagogiczną na długo. Wierzymy, że dzięki specjalnie przygotowanym planom lekcji zachęciliśmy uczestników do zwracania większej uwagi na to, jak postępujemy w naszej kuchni i co wkładamy do koszyków podczas zakupów w sklepie. Kształtowanie proekologicznych postaw konsumenckich już od najmłodszych lat jest bliskie misji Banków Żywności, którą jest walka z marnowaniem żywności i niesienie pomocy dla potrzebujących. Dlatego po raz kolejny, z wielką przyjemnością zrealizowaliśmy ten projekt edukacyjny z naszymi partnerami - mówi Beata Ciepła, Prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności.

Dzięki wsparciu finansowemu Lidl Polska, Federacja Polskich Banków Żywności może przygotowywać i przekazywać nauczycielom scenariusze lekcji opracowane przez ekspertów Federacji we współpracy z metodykami i praktykami. Tematy lekcji poruszały do tej pory zagadnienia ochrony środowiska, niemarnowania żywności i dbania o zdrowie ludzi i naszej planety. Każda szkoła angażująca się w projekt mogła też wziąć udział w konkursie z nagrodami. Do tej pory przez wszystkie lata w programie wzięło udział już ponad 140 tys. uczniów z 1378 szkół.

Lidl Polska współpracuje z Federacją Polskich Banków Żywności od 2002 roku, czyli od początku działalności w naszym kraju. Jesteśmy marką, która bardzo odpowiedzialnie traktuje zagadnienia z obszaru ochrony środowiska oraz troski o lokalne społeczności. Jesteśmy dumni z tego, że razem z FPBŻ mogliśmy zrobić tyle dobrego: prowadzić liczne akcje charytatywne, a także działać na rzecz edukacji, tak aby zwrócić uwagę naszych klientów na ważne tematy związane z ekologią. EkoMisja okazała się świetną okazją do edukowania młodego pokolenia, co tylko potwierdza ogromna liczba osób i szkół zaangażowanych w akcję. Cieszymy się, że projekt zyskał taką popularność, ponieważ dzięki temu mamy realny wkład w szerzenie wiedzy dotyczącej niemarnowania żywności i przeciwdziałanie temu zjawisku - mówi .Aleksandra Robaszkiewicz, Head od Corporate Communications, Lidl Polska.

Lidl Polska angażuje się również merytorycznie oraz finansowo w obchody nowego, wprowadzonego w 2020 roku, Międzynarodowego Dnia Świadomości nt. Strat i Marnowania Żywności oraz obchody Światowego Dnia Żywności, realizowane od 2016 roku wspólnie z Federacją Polskich Banków Żywności. W trakcie wydarzeń odbywały się debaty i panele eksperckie, a także zaprezentowane zostały wyniki badań konsumenckich, przeprowadzonych przez Banki Żywności z partnerstwem Lidl Polska, na tematy związane z odpowiedzialną konsumpcją i produkcją. Światowemu Dniu Żywności co roku towarzyszy przedstawienie ich w formie merytorycznego raportu o niemarnowaniu, co staje się źródłem budowania świadomości społeczeństwa w zakresie działań w kierunku ochrony klimatu.

