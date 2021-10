Lidl inwestuje na Ukrainie

Ukraina ma być kolejnym krajem, w którym pojawi się znana sieć dyskontów. Ekspansją Lidla na nowym rynku ma się zająć menedżer, który przez osiem lat pracował dla polskiego oddziału firmy - pisze portal wp.pl.

Autor: wp.pl

Data: 18-10-2021, 12:08

Lidl wchodzi na Ukrainę / fot. materiały prasowe

Portal powołuje się na informacje niemieckiej gazety "Lebensmittel Zeitung", która poinformowała o wejściu Lidla na rynek ukraiński.

- Jak twierdzą źródła gazety, władze sieci do takiego kroku przekonał wysoki, dwucyfrowy wzrost tamtejszego rynku i postępująca konsolidacja. To samo skusiło Lidl do pojawienia się w Polsce w 2002 roku. Według niemieckiej prasy Lidl bardzo chciałby powtórzyć ten sukces na Ukrainie - czytamy w artykule.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Pomóc w rozwoju sieci na Ukrainie ma Adam Miszczyszyn, który wcześniej pracował przez 8 lat w Lidlu w Polsce.