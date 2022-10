Od 6 października w sklepach Lidl pojawią się jesienno-zimowe artykuły dla dzieci, takie jak np. nieprzemakalne buty czy ciepłe kurtki.

Lidl oferuje m. in. nieprzemakalne buty dla dzieci/ fot. mat. prasowe

Butom marek Lupilu i Pepperts niestraszne są błoto, kałuże i deszcz – nie przemakają, mają wyprofilowaną, antypoślizgową podeszwę, ocieplenie oraz odblaskowe elementy, dzięki którym dziecko jest lepiej widoczne po zmroku. W nowej ofercie Lidl Polska rodzice znajdą m.in. buty Lupilu dla niemowląt (rozmiary 21-23, 39,99 zł/ 1 para[1]) i nieco starszych dzieci, dostępne w 4 wzorach oraz rozmiarach 25-30 (49,90 zł/ 1 para). Od czwartku 6 października do soboty 8 października, w sklepach sieci będą sprzedawane także młodzieżowe buty marki Pepperts w 4 wariantach kolorystycznych (rozmiary 31-37, 54,90 zł/ 1 para).

Lidl: Kurtki, bluzy i pajacyki dla dzieci

Buty to nie wszystko, by jesienne zabawy na świeżym powietrzu nie zakończyły się przeziębieniem, niezbędna jest także ciepła odzież. W ramach nowej oferty, Lidl Polska wprowadza do sprzedaży m.in. niemowlęce pajacyki, wykonane w 100% z biobawełny (24,99 zł/ 1 szt.), i kurtki zimowe w 4 wzorach (39,99 zł/ 1 szt.[2]).

Rodzice nieco starszych dzieci mogą je ubrać w bluzę dresową (26,99 zł/ 1 szt.) i spodnie dresowe z błyszczącym nadrukiem, uszyte niemal wyłącznie z bawełny (19,99 zł/ 1 szt.). W czwartek 8 października do sklepów Lidl Polska trafią też pikowane kurtki dla dziewcząt w rozmiarach 86-116 i 3 kolorach (49,90 zł/ 1 szt.). Wykonano je z wiatroszczelnego, wyposażonego w odblaskowe elementy materiału, który nie wchłania wody ani zabrudzeń.

Do ciepłej, jesiennej odzieży dziecięcej, warto dokupić 5-pak skarpetek z bohaterami ulubionych bajek (5,49 zł/ 1 para). Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat 10% na wymienione artykuły. W nowej ofercie Lidl Polska rodzice znajdą buty i ubrania dla każdego dziecka – dla niemowląt, kilkulatków oraz nastolatków.

Podane ceny obowiązują od czwartku 6 października do soboty 8 października do wyczerpania zapasów.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl