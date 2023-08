Lidl Polska przygotowuje się do wielkiej, dwudniowej promocji, która rozpocznie się już w piątek, 11 sierpnia. W ramach tego niezwykłego Gorącego Alertu Rabatowego, klienci będą mieli okazję zaopatrzyć się w wybrane produkty z rabatem do 50%. W super ofercie znalazły się akcesoria ogrodowe, kuchenne czy domowe niezbędniki. Akcja obowiązuje tylko w sklepach stacjonarnych

Lidl już się szykuje. Gorący Alert Rabatowy do 50 proc.; fot. unsplash Marjan Blan

Lidl Gorący Alert Rabatowy

Oferta Lidl Polska skupia się m.in. na akcesoriach do ogrodu.

Od piątku 11 sierpnia w ofercie znajdziemy różnorodne produkty do pielęgnacji zieleni, takie jak akumulatorowe nożyce do żywopłotu 40 V 100 zł taniej (299 zł za zestaw zamiast 399 zł), czy akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów za 49 zł za zestaw zamiast 99 zł.

Miłośnicy gotowania i kulinariów również znajdą coś dla siebie.

Od soboty 12 sierpnia w ofercie znajdziemy patelnię grillową (69 zł za sztukę zamiast 99 zł ), robot planetarny 1300 W z blenderem kielichowym (349 zł za zestaw zamiast 449 zł), blender z funkcją gotowania (199 zł za zestaw zamiast 299 zł) czy zestaw pojemników do przechowywania żywności (22,39 zł za zestaw zamiast 44,99 zł).

Ponadto, Gorący Alert Rabatowy Lidl Polska obejmuje również niezbędne produkty do domu.

Od soboty 12 sierpnia w asortymencie znajdą się artykuły gospodarstwa domowego, dekoracje, narzędzia do porządkowania oraz wiele innych produktów, które pomogą uczynić dom bardziej komfortowym. W promocyjnych cenach znajdziemy np. odkurzacze SilverCrest w cenie 299 zł za zestaw zamiast 399 zł – akumulatorowy 2 w 1 czy do prania tapicerki i dywanów 330 W. W okazyjnej cenie kupić będzie można również parownicę do ubrań Philips (99 zł za zestaw zamiast 149 zł) i suszarkę na pranie AquaPur (24,99 zł za sztukę zamiast 49,99 zł).

