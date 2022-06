Lidl kusi wakacyjną ofertą …

Lidl Polska wprowadza do swojej oferty sprzęt do pływania. Od środy 15 czerwca w sklepach sieci będzie można kupić m.in. deskę do pływania SUP (z ang. Stand Up Paddle) marki Mistral.

Lidl Polska wprowadza do swojej oferty sprzęt do pływania. / fot. materiały prasowe

Deska SUP Mistral będzie dostępna w sklepach stacjonarnych Lidl Polska od środy 15 czerwca. Co ważne, będzie to deska typu „allround”, czyli najbardziej popularna i uniwersalna deska do pływania z wiosłem, która sprawdzi się do rekreacyjnego użytkowania.

Deska SUP firmy Mistral w specjalnej ofercie w sklepach Lidl Polska

Deska ma nowoczesną dwukomorową konstrukcję, która zwiększa bezpieczeństwo, stabilność i sztywność deski w wodzie. Każda z dwóch komór ma wystarczającą wyporność, aby w przypadku uszkodzenia drugiej zapewnić użytkownikowi pływalność. Do zestawu dołączone jest również uniwersalne wiosło oraz akcesoria: pompka, plecak i wodoodporny worek, smycz, stateczniki oraz siedzisko kajakowe. Deska posiada antypoślizgową powierzchnię, a dzięki długiej, 3-metrowej smyczy deska nie odpłynie nam w przypadku upadku.

Od środy 15 czerwca do soboty 18 czerwca deska SUP marki Mistral kosztować będzie 1499 zł.

Szwajcarska marka Mistral istnieje na rynku już od 1976 roku. Firma jako pierwsza stworzyła pompowaną deskę SUP.