Nowa akcja dla użytkowników aplikacji Lidl Plus – Karuzela Okazji

Odpowiedź Lidla na shakeomat Biedronki. Na czym polega Karuzela Okazji?

W ramach uruchomionego Lidlowego Programu Oszczędnościowego 1 czerwca wystartuje nowa akcja promocyjna – Karuzela Okazji z Lidl Plus. Jej mechanizm jest prosty: po zeskanowaniu aplikacji Lidl Plus podczas zakupów, klienci otrzymają dostęp do dodatkowych superrabatów. Jak je otrzymać? Wystarczy zakręcić karuzelą i zgarnąć kupon odpowiedni dla danego progu, np. będzie to produkt w cenie promocyjnej czy kupon rabatowy na kolejne zakupy. Akcja potrwa do 1 lipca br.

Promocje Lidla zmieniają się co miesiąc

Karuzela Okazji to już kolejna akcja dostępna w ramach Lidlowego Programu Oszczędnościowego. Każdego miesiąca na klientów sieci czeka nowa akcja promocyjna – w maju obowiązywały Bonusowe Wtorki, a także Wielkie Obniżki Cen Mięsa, Zdrapka Plus oraz Lidlowa Super 5.

Shakeomat Biedronki. Na czym polega?

Shakeomat to jedna z możliwości do wykorzystania w aplikacji mobilnej Biedronki. Umożliwia korzystanie ze specjalnych ofert, proponowanych klientom w konkretnym punkcie. Indywidualna oferta jest opracowywana na bazie preferencji zakupowych klientów, historii transakcji. Obejmują je rabaty. Żeby z nich skorzystać, trzeba kliknąć okienko Shakeomat i potrząsnąć telefonem.

Klienci Biedronki znaleźli sposób na Shakeomat. Na Facebooku można znaleźć grupy, których uczestnicy wymieniają się promocjami z Shakeomatu. Pod postami wklejają screeny z ofertami specjalnymi. Zainteresowana osoba może odezwać się w wiadomości prywatnej i otrzymać kod, a następnie wykorzystać go przy kasie.

