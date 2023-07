Handel

Lidl ma receptę na upały. Radzi, jak wybrać odpowiedni wentylator

Autor: AW

Data: 19-07-2023, 11:53

Skwar, ukrop, gorąc – lato nadeszło w pełnej krasie. Co zrobić, gdy nie można uciec do klimatyzowanego biura czy kawiarni? Lidl proponuje, by zainwestować w odpowiednie urządzenie chłodzące i proponuje wentylatory w swoim sklepie internetowym Lidl.pl.

Lidl radzi, jak wybrać odpowiedni wentylator na upały.; fot. mat. pras.