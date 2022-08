Lidl ma swoje sposoby na nakręcenie sprzedaży. Tym razem stawia na ser

Autor: oprac. OW

Data: 05-08-2022, 14:07

W dniach 8-12 sierpnia posiadacze aplikacji Lidl Plus będą mogli skorzystać z promocji, kupując ser Gouda 500 g marki PILOS.

Lidl z ofertą na ser. Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

8 sierpnia w sklepach sieci Lidl rozpocznie się akcja promocyjna. Klienci mogą liczyć na zwrot 12,37 zł. Co trzeba zrobić?

Lidl ze specjalną ofertą na ser Gouda

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

We wskazanym terminie klienci, którzy kupią ser Gouda i zeskanują aplikację Lidl Plus, otrzymają 100% zwrotu ceny w postaci kuponu rabatowego na kolejne zakupy za min. 15 zł*. Szczegóły dotyczące promocji znajdują się w aplikacji Lidl Plus.

*z wyłączeniem napojów alkoholowych (w tym piwa), wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych oraz preparatów do początkowego żywienia niemowląt.