Lidl montuje stacje dezynfekujące w wszystkich sklepach

ZP PPS: podatek od „małpek” to w tej chwili totalny absurd i gwóźdź do trumny dla branży

Klienci wchodząc do sklepu będą mieli możliwość profesjonalnej dezynfekcji rąk. Co więcej stacje zwiększają bezpieczeństwo i komfort – działają w sposób bezdotykowy, automatycznie dozując środek do dezynfekcji.

– Wszyscy doskonale wiemy jak ważna w aktualnej sytuacji jest higiena rąk. Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny nieustannie przypominają nam zasady prawidłowego mycia rąk oraz dezynfekcji. Czyste dłonie to jednocześnie większe bezpieczeństwo dla nas i naszych bliskich. Chcąc wyjść naprzeciw tym potrzebom społeczeństwa rozpoczęliśmy montaż stacji dezynfekujących w sklepach naszej sieci. Wkrótce klienci odwiedzający sklepy Lidl będą mogli w bezpieczny, bezdotykowy sposób zdezynfekować dłonie przy wejściu do sklepu i tym samym w bardziej komfortowych warunkach dokonać zakupów – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications Lidl Polska.

Lidl Polska jednocześnie przypomina o społecznej solidarności i wspieraniu innych, potrzebujących pomocy osób oraz zachęca do pomocy sąsiedzkiej w najbliższej okolicy. Na tą okazję sieć zaprojektowała specjalny plakat w formacie A4 „Sąsiedzie, potrzebujesz pomocy?”, który można wydrukować na domowej drukarce, uzupełnić i wywiesić w miejscu zamieszkania (np. na klatce schodowej w bloku, na drzwiach wejściowych, czy tablicy informacyjnej). W ten sposób osoby potrzebujące wsparcia mogą skontaktować się z tymi gotowymi do pomocy.