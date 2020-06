Lidl na Instagramie korzysta ze zjawiska ASMR, które ma wprowadzić odbiorcę w stan relaksacji

Instagram to m.in. narzędzie do komunikacji marki z klientem. Z tej możliwości od prawie 3 lat korzysta Lidl, śledząc bieżące trendy i docierając do odbiorców za pomocą social mediów.

Za prowadzenie kanału Lidla na Instagramie odpowiada VML Agency, a większość kreacji powstaje w dedykowanym studio, gdzie codziennie są tworzone nowe zdjęcia. Na swoim kanale Lidl wykorzystuje wszystkie dostępne formaty, czyli zarówno photo i video posty, stories oraz IGTV.

Społeczność Lidl Polska na Instagramie najbardziej lubi owocowe smoothie Solevita, kosmetyki wegańskie Cien Food For Skin, a także lody proteinowe oraz produkty do ochrony przeciwsłonecznej Cien Sun i nie tylko.

Niedawno Lidl po raz pierwszy postawił także na kampanię marketingową wyłącznie w social mediach, prezentującą produkty marek własnych w 15 sekundowych filmach na instastory. W swojej kampanii sieć postawiła na pobudzające zmysły zjawisko ASMR (ang. autonomous sensory meridian response), czyli formę prezentowania treści przez uaktywnianie naszych zmysłów poprzez łączenie bodźców wizualnych i dźwiękowych.

Zjawisko często wywołuje przyjemne mrowienie w okolicach głowy, szyi i pleców, które jest reakcją naszego ciała na bodźce wizualne, słuchowe, dotykowe lub węchowe. Czynniki te mają na celu wprowadzić odbiorcę w stan relaksacji.