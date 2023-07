Handel

Lidl na Pol’and’Rock Festival. Co można kupić w sklepie?

Autor: oprac. OW

Data: 31-07-2023, 12:48

Pol’and’Rock Festival rozpocznie się 3 sierpnia i potrwa do 5 sierpnia. Sklep Lidl Polska, będzie otwarty dla festiwalowiczów od 1 do 6 sierpnia. Co można w nim kupić?

Lidl na Pol’and’Rock Festival. Co można kupić w sklepie? Fot. materiały prasowe