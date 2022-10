Lidl Polska na Dzień Wszystkich Świętych przygotował specjalną ofertę zniczy oraz chryzantem, które będą dostępne w niewygórowanych cenach.

Oferta zniczy i chryzantem w sklepach Lidl Polska; fot. shutterstock

Znicze w Lidlu na Wszystkich Świętych 2022

Od poniedziałku 24 października do środy 26 października, w sklepach Lidl Polska klienci znajdą m.in. zalewane znicze Z 1 w różnych kolorach za 3,99 zł/ 1 szt. (czas palenia: 25 h). Cena nieco większego znicza Z 2 z wkładem parafinowym wyniesie 5,99 zł/ 1 szt. (czas palenia: 25 h), a znicze Z 3 będą oferowane po 6,99 zł/ 1 szt. (czas palenia: 30 h). W ramach specjalnej oferty, do sklepów Lidl Polska trafią także nieco bardziej ozdobne znicze Z 6 (8,99 zł/ 1 szt., czas palenia: 70 h) i Z 7 (9,99 zł/ 1 szt., czas palenia: 20 h). Osoby, które chciałyby uczcić pamięć bliskich w szczególny sposób, mogą wybrać duże, szklane znicze Z 11 z wkładem parafinowym (26,99 zł/ 1 szt., czas palenia: 50 h), Z 12 (23,99 zł/ 1 szt., czas palenia: 60 h) lub znicze ramka Z 15 za 19,99 zł/ 1 szt. (czas palenia: 30 h).

CZYTAJ TAKŻE: 1 listopada 2022: Jak będą otwarte Aldi, Kaufland, Żabka, Spar i Lidl?

Wkłady do zniczy w Lidlu 2022

Wraz ze zniczami warto zakupić zapasowe wkłady do nich, dostępne w różnych rozmiarach i wielopakach. Nieduży wkład parafinowy będzie kosztował 2,49 zł/ 1 szt., nieco większy – 5,49 zł/ 1 szt.

Chryzantemy w Lidlu na Wszystkich Świętych 2022

Oznaką pamięci są nie tylko znicze, lecz także kwiaty. Dlatego od poniedziałku 24 października do środy 26 października w sklepach Lidl Polska będą sprzedawane również chryzantemy: średniokwiatowe (10,59 zł/ 1 szt.), samokrzewiące (12,59 zł/ 1 szt.) oraz wielkokwiatowe (13,99 zł/ 1 szt). Wszystkie kwiaty pochodzą z Polski, różnią się kolorami i rozmiarami; ich wielkość wynosi od ok. 25 do 35 cm.





[1] Cena przy zakupie 3 szt., cena regularna za 1 szt. – 12,99 zł.

[2] Cena przy zakupie 3 szt., cena regularna za 1 szt. – 29,99 zł.

[3] Cena przy zakupie 3 szt., cena regularna za 1 szt. – 15,99 zł.

[4] Cena przy zakupie 3 szt., cena regularna za 1 szt. – 18,99 zł.

[5] Cena przy zakupie 3 szt., cena regularna za 1 szt. – 20,99 zł.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl