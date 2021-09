Lidl najemcą nowego parku handlowego

Spółka TUF RE rozpoczyna realizację pierwszego parku handlowego w powiecie kępińskim. Obiekt o powierzchni ok. 11 tys. mkw. GLA będzie największym parkiem handlowym zrealizowanym do tej pory przez warszawskiego dewelopera.

portalspozywczy.pl

06-09-2021

Pasaż Kępiński powstanie przy głównym wjeździe do Kępna wzdłuż Drogi Krajowej nr 11, na terenie gminy Baranów

– Jesteśmy ogromnie zadowoleni, że w ramach naszej strategii inwestycyjnej, wybudujemy dla mieszkańców Kępna, Baranowa i całego powiatu, nowoczesny park handlowy z komplementarną ofertą handlowo-usługową. Od kilku lat, z powodzeniem, staramy się wzbogacać tkankę handlową w miastach powiatowych, które dotychczas były pomijane. Dla nas inwestycja w tym regionie jest priorytetowa, bo wiemy, że w mieście podejmowano już próby realizacji obiektów handlowych, ale ostatecznie żaden projekt nie został dokończony. Liczymy na to, że nowy park handlowy będzie ważnym miejscem dla lokalnej społeczności, w którym znajdzie się szeroka oferta marek oferujących m.in. odzież, obuwie, artykuły sportowe, produkty związane z kulturą i rozrywką, a także sklepów dyskontowych, elektromarketu, drogerii oraz jedynego w regionie sklepu popularnej sieci spożywczej Lidl. W ten sposób mieszkańcy Kępna i Baranowa nie będą musieli pokonywać 60-70 kilometrów do Kalisza i Wrocławia żeby zrobić większe zakupy – mówi Fabian Eryk Barbarowicz, Wspólnik Zarządzający w TUF RE Polska.

– Plan wybudowania obiektu handlowego, w miejscu wybranym przez TUF RE i sieć Lidl, został uwzględniony w bieżących i przygotowywanych inwestycjach Gminy Baranów, stąd mieszkańcy naszej gminy oraz Kępna i okolic, będą mieli zagwarantowany znakomity dojazd do parku handlowego dzięki nowobudowanej obwodnicy Baranowa. Planowana inwestycja zrewitalizuje istniejące tereny wzdłuż DK11 i znacząco poprawi jakość zagospodarowania tego obszaru – mówi Bogumiła Lewandowska-Siwek, Wójt Gminy Baranów.

Komercjalizacja Pasażu Kępińskiego

- Pasaż Kępiński będzie największym projektem, który do tej pory spółka TUF RE zrealizowała. W lipcu br. pozyskaliśmy działkę pod inwestycję i od razu rozpoczęliśmy proces komercjalizacji. Swój sklep, w nowym parku handlowym, otworzy LIDL – czołowy operator spożywczy w Polsce. Będzie to lokal o powierzchni ok. 2 tys. mkw. Cały czas prowadzimy zaawansowane rozmowy z kilkunastoma najemcami z różnych segmentów. Niestety ze względu na pewne zobowiązania nie mogę na razie podać ich nazw. Na pewno dołożymy wszelkich starań, aby oferta parku spełniła oczekiwania i trafiła w gusta mieszkańców Kępna, Baranowa i okolic - dodał Fabian Eryk Barbarowicz.

Pasaż Kępiński to nowoczesny kompleks handlowo-usługowy, który powstanie przy głównym wjeździe do Kępna wzdłuż Drogi Krajowej nr 11, na terenie gminy Baranów. W czterech budynkach na łącznej powierzchni ok. 11 tys. mkw. GLA znajdzie się 18 lokali. W ofercie obiektu znajdą się sklepy odzieżowe, obuwnicze, sportowe, dyskonty wielobranżowe, drogeria, elektromarket oraz sklep spożywczy Lidl. Obiekt usytuowany będzie tuż przy głównym węźle komunikacyjny miasta na przecięciu drogi krajowej nr 11 i obwodnicy Baranowa. Ta doskonała lokalizacja powoduje, że do parku będzie można łatwo dojechać nie tylko z centrum miasta, ale również z okolicznych miejscowości. Dla zmotoryzowanych klientów obiekt udostępni wygodny parking na około 350 aut. Pasaż Kępiński ruszy w 2023 roku.