Lidl napędza sprzedaż Tygodniem Azjatyckim

Lidl Polska z myślą o wszystkich klientach tęskniących za sushi, potrawach z curry oraz innych daniach kuchni azjatyckiej przygotował tydzień tematyczny. W poniedziałek, 17 sierpnia, wystartuje oferta Tygodnia Azjatyckiego.

W sklepach Lidl Polska znajdziemy wszelkie składniki, które są potrzebne, aby przygotować sushi – m.in. ryż do sushi (3,99 zł/ 500 g/ 1 opak.), papier ryżowy (6,99 zł/ 250 g/ 1 opak.), sezam (2,49 zł/ 50 g/ 1 opak.), sos sojowy (3,99 zł/ 150 ml/ 1 but.), imbir do sushi (5,99 zł/ 190 g/ 1 opak.) czy liście alg morskich (4,99 zł/ 6 g/ 1 opak.).

W ofercie dostępnych będzie wiele dań gotowych – do przygotowania np. na patelni – np. sajgonki (5,99 zł/ 400 g/ 1 opak.), azjatyckie danie gotowe (9,99 zł/ 350 g/ 1 opak.), azjatyckie danie na patelnię (9,99 zł/ 650-750 g/ 1 opak.). Dobrym dodatkiem do dań mogą okazać się sosy takie jak ostry sos sriracha (13,99 zł/ 455 ml/ 1 but.), sos mirin (5,99 zł/ 150 ml/ 1 but.) czy sos teriyaki (4,99 zł/ 150 ml/ 1 szt.).

W ofercie znajdziemy m.in. ryż jaśminowy (16.99 zł/ 2 kg/ 1 opak.), makaron do woka (3,99 zł/ 2 x 150 g/ 1 opak.), makaron w stylu chińskim (2,29 zł/ 100 g/ 1 opak.), makaron soba (3,99 zł/ 300 g/ 1 opak.) lub makaron chow mein (2,99 zł/ 250 g/ 1 opak.). Nie zabraknie również dodatków, będących podstawą dań kuchni azjatyckiej – pasta pad thai (3,49 zł/ 72 g/ 1 opak.), grzyby shitake (4,99 zł/ 30 g/ 1 opak.), pasty curry – żółta, czerwona, zielona (3,49 zł/ 50 g/ 1 opak.). Nie można zapomnieć o popularnej ostatnio kapuście kimchi (4,99 zł/ 215 ml/ 1 opak.), którą także znajdziemy w sklepach sieci.

W sprzedaży dostępna będzie patelnia lub wok z kutego aluminium (49,99 zł/ 1 szt.) o grubości dna 4,5 lub 5 mm oraz średnicy 28 cm, które pasują do wszystkich rodzajów kuchenek (również indukcyjnej), można je myć w zmywarce oraz równomiernie i szybką nagrzewają się, co jest pomocne podczas gotowania. Patelnia oraz wok posiadają zapobiegającą przywieraniu powłokę ILAG.

Z kolei profesjonalne przygotowanie ryżu ułatwi urządzenie do gotowania ryżu 400 W (79,90 zł/ 1 zestaw), które zmieści do 1 l suchego ryżu oraz ma funkcję utrzymywania ciepła po zakończeniu gotowania. Na dodatek urządzenie ma powłokę ILAG, która zapobiega przywieraniu. W zestawie znajdziemy łyżkę do ryżu i miarkę, a także wkład do gotowania na parze warzyw oraz ryb. Wszystkie produkty – patelnia, wok aluminiowy oraz urządzenie do gotowania ryżu – objęte są 3-letnia gwarancją.