Lidl: Nie sprzedajemy produktów z Rosji. Przekazaliśmy milion zł dla Ukraińców

Nie będziemy kontynuować sprzedaży produktów pochodzących z Rosji oraz Białorusi, chociaż ich dotychczasowy udział w naszej ofercie był jednostkowy - informuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

Lidl wspiera Ukrainę. Przekazał milion zł wsparcia produktowego

- Jesteśmy zaniepokojeni oraz zasmuceni wydarzeniami w Ukrainie. Zdecydowaliśmy się zareagować szybko, dlatego do dzisiaj (1 marca) przekazaliśmy już ponad 1 000 000 zł wsparcia produktowego na cel działań humanitarnych prowadzonych na rzecz osób doświadczających kryzysu uchodźczego. W dalszym ciągu planujemy liczne działania wspierające - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

Lidl: Nie sprzedajemy produktów z Rosji i Ukrainy

- Zdecydowaliśmy również o tym, że nie będziemy kontynuować sprzedaży produktów pochodzących z Rosji oraz Białorusi, chociaż ich dotychczasowy udział w naszej ofercie był jednostkowy - podkreśla.

- Chcielibyśmy poinformować, że obecnie w ofercie Lidl Polska nie ma produktów wyprodukowanych na terenie Rosji i Białorusi. Planując kolejny asortyment – również ofert czasowych i tematycznych – będziemy bardzo dokładnie analizować jego proces produkcyjny - podsumowuje Aleksandra Robaszkiewicz.