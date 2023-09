Lidl niespodziewanie zastępuje szefa niemieckiej krajowej spółki. Christian Härtnagel odchodzi z tego stanowiska operacyjnego z powodów osobistych i zostanie dyrektorem oddziału Fundacji Lidl - poinformowała w poniedziałek firma. Jego następcą ma zostać dotychczasowy szef Francji Friedrich Fuchs.

Szef niemieckiego Lidla nieoczekiwanie odchodzi ze stanowiska; fot. shutterstock.com / Ajdin Kamber

Christian Härtnagel nieoczekiwanie odchodzi ze stanowiska w Lidl Germany

Christian Härtnagel kończy pracę na obecnym stanowisku z końcem września. Ponieważ Fuchs może przejąć obowiązki dopiero od stycznia 2024 r., istnieje rozwiązanie tymczasowe. Zastępca Härtnagela, Jan Bock, tymczasowo przejmuje niemiecki biznes.

Reorganizacja w Lidlu

Zmiana następuje w trudnym momencie dla Lidla. Marże spadają dla wszystkich sprzedawców detalicznych na rynku niemieckim ze względu na rosnące koszty. W związku z tym dyskont zaledwie dwa miesiące temu odchudził swoją organizację i zrestrukturyzował zarząd, aby zwiększyć odporność firmy na trudne warunki. Teraz Lidl musi się ponownie zreorganizować w tym kraju.

Możliwości rozwoju w niemieckim biznesie są obecnie ograniczone. "Rynek niemiecki jest rynkiem nasyconym pod względem liczby oddziałów" - przyznał niedawno Härtnagel w rozmowie z "Handelsblatt". "Stworzyliśmy kompleksową sieć obejmującą ponad 3250 naszych oddziałów" - powiedział.

Lidl chce w nadchodzących latach rozwijać się, szczególnie w dużych miastach. Rocznie planuje się od 10 do 15 nowych oddziałów.

Kto będzie szefem niemieckiego Lidla?

Przyszły szef Friedrich Fuchs zna rynek niemiecki. Karierę zawodową rozpoczął w Lidlu w Niemczech w 1996 roku. Przed pracą we Francji zajmował stanowiska kierownicze w Lidl na Węgrzech i w Rumunii. W ciągu 11 lat spędzonych we Francji zwiększył udział Lidla w rynku do około 8 procent i wyraźnie wyprzedził tam swojego konkurenta Aldi Nord.

Następcą Fuchsa na stanowisku country managera Lidla we Francji zostanie Michel Biero, obecnie menadżer ds. zakupów. Jest związany z firmą od 2001 roku.

Christian Härtnagel - kariera w Lidlu

Härtnagel ma przejąć odpowiedzialność za biznes internetowy w Fundacji Lidla, która skupia biznes zagraniczny firmy. "Dzięki swojemu bogatemu międzynarodowemu doświadczeniu powinien przyspieszyć integrację biznesu stacjonarnego i cyfrowego" - wyjaśnił szef Lidla, Kenneth McGrath.

Härtnagel zaczynał w Lidlu jako pracownik przy kasie. Pracował dla dyskonta w Irlandii i Austrii. Zanim objął najwyższe stanowisko w Niemczech, prowadził biznes Lidla w Wielkiej Brytanii.



Szef Lidla, Kenneth McGrath, podkreślił, jak udana była praca menadżera w Niemczech, mimo że menadżer objął to stanowisko dopiero w marcu 2022 roku.

