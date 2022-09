Sieć sklepów Lidl w zeszłym roku finansowym osiągnęła wzrost przychodów o 12,7 proc. do 26,9 mld zł, a jej zysk netto zmalał z 1,69 do 1,28 mld zł. Spółka wypłaciła 355 mln zł dywidend zaliczkowych. Liczba jej pracowników zwiększyła się o 1,2 tys. do 22 tys.

Lidl nadal notuje w Polsce ponad dwa razy niższe obroty niż Biedronka; fot. pixabay

Lidl: Przychody w górę, zysk z dół

W roku finansowym od marca ub.r. do lutego br. przychody polskiej spółki Lidla z działalności handlowej w kraju zwiększyły się rok do roku z 23,83 do 26,84 mld zł, a pozostałe wpływy zmalały z 17,3 do 16,2 mln zł. Natomiast przychody z zagranicy poszły w górę z 24,2 do 40 mln zł (z czego te handlowe z 20,3 do 32,6 mln zł).

Liczba sklepów stacjonarnych firmy jesienią ub.r. przekroczyła pułap 800, a od wiosny 2019 roku działa też jej sklep internetowy z produktami niespożywczymi. Rozwój sieci stacjonarnej Lidla widać w wykazie aktywów trwałych spółki: przez rok wartość należących do niej gruntów wzrosła z 2,72 do 2,88 mld zł, budynków i lokali - z 4,82 do 5,15 mld zł, urządzeń i maszyn - z 933,4 mln zł do 1,1 mld zł, a środków transportu - ze 142,7 do 166,3 mln zł. Firma dalej buduje nowe sklepy - kwota zaliczek na środki trwałe w budowie zwiększyła się z 88,5 do 236,7 mln zł.

Lidl nadal notuje w Polsce ponad dwa razy niższe obroty niż Biedronka, której wpływy sprzedażowe w ub.r. wzrosły o 8 proc. (a o 11 proc. bez uwzględnienia różnic kursów walut) do 14,54 mld euro.

Lidl: Koszty rosną

Z kolei koszty operacyjne polskiej spółki Lidla sięgnęły w zeszłym roku finansowym 25,42 mld zł, po wzroście rok do roku o 13,6 proc. Wartość sprzedanych towarów i materiałów zwiększyła się z 18,13 do 20,41 mld zł. Natomiast wydatki na usługi obce wzrosły z 1,78 do 1,96 mld zł. W tych kwotach zawierają się nakłady marketingowe. Według danych Kantar Media w pierwszej połowie br. Lidl Polska na reklamy w mediach pozainternetowych cennikowo przeznaczył 351,7 mln zł, o 20,5 proc. mniej niż rok wcześniej.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl