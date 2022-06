Lidl obiecuje chronić polskie rodziny przez inflacją. O co chodzi?

Autor: AW

Data: 27-06-2022, 09:54

- Rosnącą inflację i coraz wyższe koszty utrzymania odczuwa coraz więcej polskich rodzin. W efekcie wiele osób ogranicza wydatki nawet na najbardziej podstawowe produkty. Wychodząc naprzeciw potrzebom polskich rodzin, od poniedziałku 27 czerwca w sklepach Lidl Polska pojawi się specjalna oferta „XXL” - reklamuje się Lidl.

Lidl obiecuje chronić polskie rodziny przez inflacją. O co chodzi?; fot. shutterstock

Tydzień XXL w Lidlu

W ramach Tygodnia XXL na uczestników Programu Karty Dużej Rodziny czeka specjalny rabat -10% na wybrane produkty z oferty.

Tydzień XXL obowiązuje we wszystkich sklepach Lidl Polska od poniedziałku, 27.06 do środy, 29.06 lub do wyczerpania zapasów.

Promocja XXL w Lidlu: Jakie ceny?

W najnowszej ofercie Tygodnia XXL klienci znajdą podstawowe produkty spożywcze, takie jak: mąka, ser żółty, jajka czy wędliny, a także środki piorące czy artykuły dla dzieci.

Mąkę Szymanowską w 2-kilogramowym opakowaniu XXL będzie można kupić za 5,49 zł, zaś płatki owsiane górskie, także w 2-kilogramowym opakowaniu XXL za 10,99 zł.

W ofercie XXL znajdą się także wędliny, w tym między innymi: szynka konserwowa Pikok - przy zakupie dwóch opakowań, za drugi zapłacimy 60 proc. mniej (5,45 zł zamiast 7,79 zł, opakowanie 260 g), parówki z szynki Pikok premium (drugi produkt 70 proc. mniej: 5,99 zł zamiast 9,25 zł, opakowanie 500 g) oraz kiełbasa żywiecka Pikok XXL (drugi produkt 66 proc. mniej: 9,99 zł zamiast 14,99 zł, opakowanie 600 g).

W ramach Tygodnia XXL specjalna oferta będzie obowiązywała na ser Rycki Edam Exclusive XXL (21,99 zł / opakowanie 800 g) oraz jaja Złota Nioska rozm. M (14,69 zł / opakowanie 30 szt., czyli tylko 0,49 zł/ 1 szt.) – produkty z oznaczeniem „PRODUKT POLSKI”. Specjalna promocja obejmie także środki piorące. Proszek OMO XXXL kupimy 30% taniej, za 39,99 zł (opak. 2 kg) oraz żel do prania OMO XXL, również w cenie obniżonej o 30% (31,49 zł / opakowanie 5 litrów). Za chusteczki nawilżane Lupilu XXL zapłacimy 4,99 zł (opakowanie 100 sztuk).

Lidl dla polskich rodzin

- Polskie rodziny, szczególnie te liczniejsze są zmuszone do podejmowania coraz bardziej przemyślanych decyzji zakupowych. Lidl Polska chce chronić konsumentów przed inflacją. Od momentu uruchomienia pierwszych sklepów sieci właśnie minęło 20 lat. Przez ten czas firma ani na moment nie porzuciła starań w zakresie dążenia do niskich cen. W związku z wprowadzeniem niższej stawki podatku VAT, od 1 lutego 2022 r. Lidl obniżył ceny ponad 3 000 produktów. Tylko od początku 2022 roku łącznie już ponad 1 500 produktów było tańszych dzięki kuponom w aplikacji zakupowej Lidl Plus - pisze Lidl Polska.

- Wychodząc naprzeciw potrzebom wszystkich klientów, zwłaszcza dużych rodzin, które zmiany odczuwają najbardziej od ponad 5 lat Lidl współpracuje z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej w ramach ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. Dzięki temu w sklepach Lidl Polska przez cały rok, osoby posiadające Kartę mają zapewniony stały rabat 10% na aż 7 grup asortymentowych. Dodatkowo w ramach Tygodnia XXL wszyscy uczestnicy Programu Karty Dużej Rodziny otrzymają zniżkę -10% na wybrane produkty z oferty, tak aby mogli dokonać zakupów dla swoich rodzin jeszcze taniej - zachęca sieć.