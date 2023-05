Już od poniedziałku 15 maja w sklepach Lidl Polska rusza Tydzień XXL, w ramach którego będziemy mogli kupić więcej za mniej – wybrane artykuły będą dostępne w powiększonych tzw. rodzinnych opakowaniach.

Lidl obniża cenę większych opakowań /fot. Shutterstock

Promocja opakowań XXL

Lidl Polska wdraża promocje, m.in. na mięso, owoce i warzywa czy pieczywo. W dalszym ciągu w ofercie Lidl Polska znajdziemy stałe akcje – Lidlowe ceny, Tania Sobota w Lidlu oraz kupony w aplikacji Lidl Plus.

Z kolei od poniedziałku 15 maja rusza kolejna edycja akcji Tydzień XXL, w trakcie którego klienci będą mieli dostęp do korzystniejszych ofert pod względem ceny, ale także gramatury produktu. Sieć zaprasza klientów do kupowania powiększonych opakowań ulubionych marek, w korzystnych cenach – to doskonała szansa na oszczędne zakupy.

W majowej odsłonie Tygodnia XXL klienci znajdą produkty spożywcze, te podstawowe jak: mąka, płatki owsiane, oliwa, wędliny, kawa i herbata, nabiał, słodkie oraz słone przekąski oraz te bardziej wyszukane np.: oliwki, hummus, tortille, bakalie. Lidl Polska dostosowuje swoją ofertę nie tylko do kieszeni klienta, ale także różnorodnych kulinarnych gustów.

Zakupy z Kartą Dużej Rodziny

Lidl Polska już od 20 lat dba o portfele swoich klientów, oferując im szeroką ofertę produktów wysokiej jakości, w niskich atrakcyjnych cenach. Dlatego, śledząc zmiany gospodarcze, na bieżąco reaguje na zmieniające się potrzeby konsumentów i wprowadza liczne udogodnienia. Jednym z nich są promocje, obniżki cen, ale także umożliwienie Polakom z Kartą Dużej Rodziny robienie zakupów przez cały rok z 10-procentowym rabatem na produkty z aż siedmiu kategorii asortymentowych.

Podczas Tygodnia XXL posiadacze Karty Dużej Rodziny będą mogli kupić taniej o 10% jeszcze więcej produktów – w akcji będą brały udział wybrane artykuły oferowane w powiększonych opakowaniach lub wielopaki z logo XXL, czyli np. mięso, ogórki, makarony, wafelki, oliwki, kawa rozpuszczalna, ser gouda czy pieluszki. Oferta dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny trwa od 15 do 27 maja.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl