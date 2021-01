Lidl obniża cenę ziemniaków z jesiennych zbiorów od polskich rolników

Obfite jesienne zbiory ziemniaków spowodowały, że na rynku rolnym pojawił się problem w zakresie ich rozprowadzenia. Lidl postanowił wspomóc wszystkich swoich polskich producentów ziemniaków, obniżając cenę sprzedaży towaru. Tym samym sieć odbierze od dostawców nadmiarowe ilości warzywa z wyjątkowo obfitych, jesiennych zbiorów. Lidl Polska realizuje kolejne działanie w duchu zero waste w celu ograniczenia marnowania żywności. Ziemniaki niemyte sprzedawane luzem będą dostępne na Ryneczku Lidla już od poniedziałku, 25 stycznia, w specjalnie obniżonej cenie sprzedaży 0,99 zł/ kg.

– Wsparcie polskich producentów żywności jest dla nas priorytetem. Ostatnio pomogliśmy panu Mieczysławowi Miszczakowi, od którego kupiliśmy część nietypowych buraków. Teraz skupiamy się na pomocy wszystkim naszym polskim producentom ziemniaków, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z obfitymi jesiennymi zbiorami. Obniżając cenę sprzedaży i odbierając nadmiarowe ilości towaru, wierzymy, że przyczyniamy się do przeciwdziałania marnowaniu żywności, co dla nas, jako odpowiedzialnej społecznie firmy, stanowi jedno z najistotniejszych zadań. Podejmujemy w tym zakresie również wiele innych działań, m.in. współpracujemy z Federacją Polskich Banków Żywności, prowadzimy autorski projekt „Kupuję, nie marnuję”, a także podejmujemy działania doraźne – komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

Polskie, niemyte ziemniaki od 25 stycznia, będą dostępne na Ryneczku Lidla, w specjalnie obniżonej cenie 0,99 zł/kg aż do odwołania.

Na gieldarolna.pl można zamieścić za darmo ogłoszenie o kupnie lub sprzedaży ziemniaków.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.