Lidl Polska obniża ceny kilkudziesięciu produktów z różnych kategorii o równowartość podatku VAT tj. o 23%.

Lidl obniża ceny kilkudziesięciu produktów, fot. shutterstock

Lidl tnie ceny o 23% VAT

Pierwsza część promocji, obejmująca tekstylia domowe i piżamy dla całej rodziny, obowiązuje od poniedziałku do środy, 3-5 lipca, do wyczerpania zapasów. Od czwartku, 6 lipca, w sklepach pojawi się z kolei przecenione małe AGD. Akcja zakończy się w sobotę, 8 lipca, ofertą skierowaną do majsterkowiczów. Akcja promocyjna skierowana jest do użytkowników aplikacji Lidl Plus i będzie obowiązywać wyłącznie w sklepach stacjonarnych.

Jakie produkty są tańsze?

Od poniedziałku, 3 lipca, wśród okazji cenowych pojawią się m.in. produkty LIVARNO home z kategorii do domu: komplety miękkiej pościeli z chłodnej bawełny satynowej (z delikatnym połyskiem), satynowe poszewki na poduszki 40 x 40 cm, prześcieradło z dżerseju z gumką (z bawełną ze zrównoważonej uprawy), puszyste i chłonne ręczniki frotté (w 100% z bawełny), a także poduszki TopCool 40 x 40 cm czy poduszki z mikrowłókna 70 x 80 cm – obie z wypełnieniem w 50% z materiału pochodzącego z recyklingu. W ofercie nie zabraknie także piżam dla całej rodziny wykonanych z bawełny i wiskozy.

W ofercie będzie przecenione małe AGD Silvercrest, które pojawi się w sklepach od czwartku, 6 lipca. Klienci kupią taniej o równowartość podatku VAT tj. o 23% m.in. beztłuszczową frytkownicę, czajnik elektryczny oraz toster ze stali szlachetnej w stylu urban jungle.

Specjalne okazje obejmą także narzędzia warsztatowe marki Parkside. 8 lipca, miłośnicy majsterkowania kupią taniej m.in.: frezarkę górnowrzecionową o mocy 1200 W, odkurzacz piorący 2 w 1, młotowiertarkę o mocy 1050 W i sile uderzeniowej 3 J, laser krzyżowy z 2 trybami projekcji, a także przydatne akcesoria: zestawy bitów i kluczy nasadkowych, tarcze do pilarki ręcznej oraz wózek transportowy.

